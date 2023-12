Rapid Nutrition Renforce sa Gamme de Produits avec Azurene Immunity Booster Traveller et SystemLS™ Fluid-Free Body Balance en Pleine Période de Forte Production en Fin d'Année

Innovation Axée sur le Marché : Rapid Nutrition Vise une Croissance Mondiale avec Azurene Immunity Booster et SystemLS™ Fluid-Free Body Balance, Naviguant à Travers les Catégories du Rhume & de la Grippe et de la Perte de Poids.

Capture de l'Attention de l'Industrie : Rapid Nutrition a suscité l'intérêt de grands acteurs de l'industrie, et la direction est actuellement en discussions finales pour des collaborations stratégiques qui amplifieront davantage l'impact de ces produits innovants.

Londres, Royaume-Uni - 5 décembre 2023: Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): Rapid Nutrition PLC, une entreprise de compléments nutritionnels fondée sur des preuves, est ravie d'annoncer l'achèvement de la production d'Azurene Immunity Booster Traveller comme annoncé la semaine dernière et le début de la production de SystemLS™ Fluid-Free Body Balance. Positionnés dans les catégories en forte croissance des compléments pour le rhume et la grippe, et de la perte de poids, respectivement, ces produits innovants sont prévus pour capturer des parts de marché, avec des contributions potentiellement significatives au chiffre d'affaires global de l'entreprise en 2024 et au-delà.

Le marché des compléments pour le rhume et la grippe devrait connaître une croissance robuste, avec une taille de marché mondiale estimée à 22,7 milliards de dollars d'ici 2028, selon un rapport de Grand View Research. Azurene Immunity Booster Traveller, conçu pour soutenir le système immunitaire pendant les mois d'hiver, s'aligne stratégiquement sur cette tendance. Rapid Nutrition vise à exploiter ce marché en fournissant une solution qui combine une science nutritionnelle avancée avec la commodité en déplacement.

Simultanément, le marché des compléments pour la perte de poids connaît une poussée, avec une taille de marché mondiale prévue de 38,3 milliards de dollars d'ici 2028, selon Grand View Research. SystemLS™ Fluid-Free Body Balance, classé dans la catégorie des compléments pour la perte de poids, répond aux besoins évolutifs des consommateurs recherchant des solutions efficaces de gestion du poids. Élaboré selon les normes les plus élevées, le produit vise non seulement à soutenir la perte de poids, mais aussi à aider à réduire la rétention d'eau excessive et à prévenir les crampes, répondant à la demande du marché en matière de solutions complètes de gestion du poids.

Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition PLC, a exprimé sa confiance dans le potentiel de marché de ces produits, déclarant : "Nous nous engageons à aligner notre stratégie de produits sur les dynamiques du marché en évolution. Le marché des compléments pour la perte de poids, en particulier, présente une opportunité substantielle, et SystemLS™ Fluid-Free Body Balance est prêt à répondre aux besoins diversifiés des consommateurs recherchant des solutions complètes de gestion du poids. Ces mouvements stratégiques soulignent notre engagement envers une croissance soutenue et un leadership sur le marché."

Alors que Rapid Nutrition se prépare pour la sortie de ces produits sur le marché, les clients sont invités à explorer ces offres sur son site officiel. Des mises à jour supplémentaires et des annonces seront partagées au fur et à mesure que les produits seront disponibles sur le marché.

Pour plus d'informations sur Rapid Nutrition PLC et ses offres de produits, y compris des informations sur le marché, veuillez visiter http://www.fr.rnplc.com.

À propos de Rapid Nutrition

Rapid Nutrition est une entreprise leader dans le secteur de la santé et du bien-être, engagée à fournir des solutions innovantes pour un monde plus sain. Avec un accent sur des formules étayées par la recherche, nous donnons aux individus les moyens d'optimiser leur bien-être et de relever les défis de la vie avec confiance.

Contact investisseurs :

ir@rnplc.com

Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d'être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une incitation à l'achat de titres. Ce communiqué ne constitue pas un catalogue d'offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif au catalogue à publier en cas de vente au public de titres ou d'admission de titres ouverts à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71 ou un catalogue de cotation au sens des règles de cotation de la Bourse Euronext ou des marchés de gré à gré. Le communiqué de presse est conforme à l'International Reporting Standard : La règle 12g3-2(b) de la loi sur les titres ("Rule 12g3-2(b)") permet aux sociétés non américaines dont les titres sont principalement cotés sur une bourse étrangère qualifiée de mettre à la disposition des investisseurs américains, en anglais, les mêmes informations que celles qui sont mises à la disposition du public dans leur pays d'origine, à titre d'alternative à la règle 12g3-2(b) de la loi sur les valeurs mobilières de la SEC.

Translation Disclaimer : Translations of any materials into languages other than English are intended solely as a convenience to the non-English-reading public and are not legally binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. We have attempted to provide an accurate translation of the original material in English, but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist. The official text is the English version of the company website www.rnplc.com. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version of this communication, please refer to the English version of the website, which is the official version.

