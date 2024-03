Rapid Nutrition PLC conclut avec succès un accord de conversion, ouvrant la voie à des initiatives stratégiques en 2024

Remboursement final du prêt convertible en cours (COABS)

Règlement de toutes les obligations de conversion en suspens (COABS) avec ASO

Londres, Royaume-Uni - 12 Mars 2024 : Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): a le plaisir d'annoncer la conclusion réussie de son accord de conversion, marquant une étape significative pour sa croissance et la création de valeur en 2024 et au-delà.

Suite à la résiliation de l'accord, Rapid Nutrition a résolu toutes les obligations de conversion en suspens (COABS), s'alignant ainsi sur la vision stratégique de l'entreprise visant à rationaliser sa structure financière et à optimiser sa position en capital. Avec cette étape franchie, Rapid Nutrition est maintenant prête à se concentrer sur l'exécution de ses initiatives de croissance, telles que récemment présentées dans des annonces précédentes.

Alors que l'entreprise avance en 2024, Rapid Nutrition reste engagée à poursuivre diverses initiatives significatives visant à améliorer la valeur pour les actionnaires et à stimuler une croissance durable au sein de l'industrie dynamique des compléments alimentaires.

À l'avenir, Rapid Nutrition adoptera une approche prudente et disciplinée de la gestion du capital et maintiendra un équilibre sain entre la dette et les fonds propres afin d'améliorer sa flexibilité financière et de saisir les opportunités émergentes sur le marché.

"Alors que nous entrons en 2024, nous sommes ravis de capitaliser sur cette dynamique et de poursuivre nos initiatives stratégiques avec un focus et une détermination renouvelés. Notre engagement à stimuler une croissance durable et à offrir une valeur à long terme à nos actionnaires reste inébranlable", a déclaré Simon St Ledger, PDG.

Rapid Nutrition reste confiante dans sa capacité à naviguer dans le paysage commercial en évolution et à capitaliser sur les opportunités qui s'alignent avec ses objectifs stratégiques. La société se réjouit de tenir informés les actionnaires et les parties prenantes de ses progrès alors qu'elle continue à exécuter sa stratégie de croissance dans les mois à venir.

À propos de Rapid Nutrition

Rapid Nutrition est une entreprise leader dans le secteur de la santé et du bien-être, engagée à fournir des solutions innovantes pour un monde plus sain. Avec un accent sur des formules étayées par la recherche, nous donnons aux individus les moyens d'optimiser leur bien-être et de relever les défis de la vie avec confiance.

Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.fr.rnplc.com

Contact investisseurs :

ir@rnplc.com

Le présent communiqué de presse contient des éléments prospectifs formulés conformément aux dispositions de la règle d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ou autrement, qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses pouvant faire en sorte que les résultats et l'expérience réels de Rapid Nutrition PLC diffèrent considérablement des résultats et des attentes exprimés dans ces éléments prospectifs. Dans certains cas, Rapid Nutrition PLC a désigné les éléments prospectifs en utilisant des mots comme « anticipe », « croit », « espère », « estime », « regarde », « s'attend », « planifie », « a l'intention », « objectif », « potentiel », « peut », « suggère » ainsi que d'autres expressions semblables. Rapid Nutrition PLC ne s'engage pas à publier toute modification de ces expressions à visée prospective susceptible d'être faite pour refléter des événements ou des circonstances après la date du présent communiqué de presse ou pour refléter la survenue d'événements imprévus, sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou une incitation à l'achat de titres. Ce communiqué ne constitue pas un catalogue d'offre au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relatif au catalogue à publier en cas de vente au public de titres ou d'admission de titres ouverts à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71 ou un catalogue de cotation au sens des règles de cotation de la Bourse Euronext ou des marchés de gré à gré. Le communiqué de presse est conforme à l'International Reporting Standard : La règle 12g3-2(b) de la loi sur les titres ("Rule 12g3-2(b)") permet aux sociétés non américaines dont les titres sont principalement cotés sur une bourse étrangère qualifiée de mettre à la disposition des investisseurs américains, en anglais, les mêmes informations que celles qui sont mises à la disposition du public dans leur pays d'origine, à titre d'alternative à la règle 12g3-2(b) de la loi sur les valeurs mobilières de la SEC.

Translation Disclaimer : Translations of any materials into languages other than English are intended solely as a convenience to the non-English-reading public and are not legally binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes. We have attempted to provide an accurate translation of the original material in English, but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist. The official text is the English version of the company website www.rnplc.com. If any questions arise concerning the accuracy of the information presented by the translated version of this communication, please refer to the English version of the website, which is the official version.