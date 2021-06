EQS Group-News: Rapid Nutrition PLC / Mot-clé(s) : Autres

Rapid Nutrition PLC: Admission à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris



22.06.2021 / 06:19







Rapid Nutrition Plc

Admission à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris

Londres (Royaume-Uni) - 21 juin 2021, 8h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), une société de bien-être naturel spécialisée dans la recherche et le développement (« R&D »), la fabrication et la distribution de produits de qualité basés sur la recherche scientifique pour la perte de poids et la gestion des régimes, de produits de nutrition sportive, de vitamines et de compléments alimentaires, annonce aujourd'hui le cours de son premier jour de cotation.

Le 21 juin 2021, le cours de l'action Rapid Nutrition a été fixé à

0,09? per share et sera le cours d'ouverture pour les premières négociations sur Euronext Growth Paris le 22 juin 2021.

À propos de Rapid Nutrition

Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont « fabriquées par la nature, parfaites par la science ». L'équipe scientifique de premier plan de Rapid Nutrition va de pair avec l'expérience de son équipe de direction afin que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix au niveau mondial en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://rnplc.com

Contact de Relations avec les investisseurs

ir@rnplc.com

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des informations sur les prospects et les priorités de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que « penser », « viser », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « croire », « devoir », « pouvoir », « souhaiter » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société, notamment en ce qui concerne le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie. Les informations prospectives auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse sont données uniquement à la date de ce communiqué de presse. La société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation l'exige. La société évolue dans un environnement concurrentiel et en mutation rapide ; elle peut ne pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter ses activités, leur impact potentiel sur ses activités ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats sensiblement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Obligation d'information

Cette information médiatique ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Ces informations ne constituent pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de SIX Swiss ou Euronext Exchange. Le communiqué de presse est conforme à l'International Reporting Standard : La règle 12g3-2(b) de la Loi sur les Valeurs Mobilières (« Rule 12g3-2(b) ») permet aux sociétés non américaines dont les titres sont principalement cotés sur une Bourse Étrangère Qualifiée de mettre à la disposition des investisseurs américains, en anglais, les mêmes informations que celles qui sont mises à la disposition du public dans leur pays d'origine, en guise d'alternative à la Règle 12g3-2(b) de la Loi sur les Valeurs mobilières de la SEC.