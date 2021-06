EQS Group-News: Rapid Nutrition PLC / Mot-clé(s) : Autres

Rapid Nutrition PLC: Admission à la négociation sur le marché de Paris Euronext Growth



18.06.2021 / 06:37





Rapid Nutrition Plc

(« Rapid », la « Société » ou le « Groupe »)

Admission à la négociation sur le marché de Paris Euronext Growth

Londres (Royaume-Uni) - 18 juin 2021, 8h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth paris : ALRPD), une société de bien-être naturel spécialisée dans la recherche et le développement (« R&D »), comprenant la fabrication et la distribution de produits de qualité basés sur la recherche scientifique, de nutrition sportive, de vitamines, de compléments alimentaires, de produits de perte de poids et de gestion des régimes, annonce aujourd'hui que la totalité de son capital social, composé de 38 849 541 actions ordinaires de 0,01 £ chacune (les « Actions ordinaires »), sera admise à la négociation sur le segment d'Euronext Growth, le 22 juin 2021. Le début de la négociation est prévu pour 9h00 CET sous le code devise « ALRPD » (ISIN : GB00BLG2TX24). Les actions ordinaires continueront à être négociées sous le code TIDM « RPNRF » sur l'OTCQB. La date finale de négociation à la SIX Swiss Exchange est programmée pour le jeudi 22 juillet 2021.



Le Document d'information sera publié par la Société le 21 juin 2021 avant 9h00, suivi d'un communiqué de presse de Rapid Nutrition, conformément aux règles d'Euronext. Cette admission à la négociation a nécessité un Document d'information soumis à l d'Euronext. Des informations réglementaires détaillées concernant l'inscription de la Société seront disponibles dans le Document d'information, accessibles via : https://www.rnplc.com, et comprendront l'intégralité du chapitre 1.18 concernant les risques liés à cette admission. Euronext publiera un avis de marché avec le premier cours fait le lundi 21 juin.



M. Simon St Ledger, Directeur général et PDG de Rapid Nutrition, a déclaré : « La cotation représente un nouveau chapitre pour Rapid Nutrition et nous avons maintenant hâte d'étendre notre gamme de produits nutraceutiques primés et notre présence géographique, en particulier en Europe. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s'offrent à nous en tant que société cotée sur Euronext Growth, car nous le croyons, cela améliorera notre profil et nous donnera accès à des investisseurs internationaux par le biais de la plateforme paneuropéenne afin de soutenir notre croissance future »

L'admission à la négociation est dirigée par Delubac and Co. - CIB en tant que conseiller exclusif et sponsor de la cotation de Rapid Nutrition PLC.





À propos de l'Entreprise

Des marques de bien-être bien établies et primées qui contiennent une dose éprouvée et efficace pour traiter les principaux problèmes liés à la gestion du poids et à l'obésité.

- Leisa's Secret(R), une gamme de produits comprenant un système de substituts de repas de qualité supérieure, des comprimés énergisants très puissants, des comprimés de perte de poids et une poudre coupe-faim.

- System LS(TM) comprend une gamme de solutions buvables hyper-protéinées, de super aliments biologiques, de poudres végan, de stimulateurs de métabolisme naturels et de barres riches en fibres, qui reposent tous sur des avantages pour la santé fondés sur des preuves.

- Azurene(TM) Cette formule naturelle à base de plantes est le fruit de plusieurs années de recherche, notamment de tests in-vitro, de littérature scientifique et d'essais cliniques continus avant le lancement du produit. Les ingrédients à base de plantes sont traditionnellement utilisés en phytothérapie européenne pour aider à réduire la sévérité des symptômes du rhume et de la grippe courants.

Un réseau de distribution international en pleine expansion

- Chaînes de distribution internationales en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australasie, en Afrique et en Amérique du Nord.

- La gamme de produits est vendue en ligne et dans les principaux magasins de santé et de détail, ainsi que dans nos chaînes de commerce électronique, dont Amazon.

Une équipe de direction et un conseil d'administration très expérimentés et entreprenants

- Fondée en 2001 par Simon St Ledger, le Directeur Général de la Société, l'équipe de direction et le Conseil d'administration possèdent une vaste expertise dans le domaine des soins de santé naturels, de la finance, des fusions et acquisitions et de la gestion d'entreprise.

Une activité rentable et à haute marge

- Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 46 % pour atteindre 4,55 millions de dollars à la fin de l'exercice 2020 (sur une base de 18 mois) (3,1 millions de dollars pour l'exercice 2019 sur une base de 12 mois).



Stratégie claire de croissance organique, soutenue par des acquisitions sélectives.

L'objectif à long terme du Groupe est de construire une entreprise intégrée verticalement avec une position unique dans l'espace des sciences de la vie et des nutraceutiques. Les administrateurs estiment que cette stratégie permet au groupe d'imposer des normes supérieures de contrôle de la qualité de ses produits, de renforcer sa chaîne de valeur et de se développer pour une efficacité commerciale optimale.

Les principaux piliers de la stratégie de croissance de Rapid sont les suivants :

- Étendre la distribution dans les pays voisins où la société n'est pas encore présente. Le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie, les États-Unis et la Chine sont des marchés cibles pour 2021.

- Innovation et extension des produits - tirer parti des marques phares à succès Leisa's Secret(R) et System LS(TM). Rapid a récemment annoncé le développement d'un nouveau traitement contre le rhume et la grippe qu'il mettra sur le marché plus tard cette année afin de conquérir de nouveaux marchés et de tirer parti des chaînes de distribution actuelles du groupe.

- Acquisitions synergiques - la société explorera les acquisitions d'actifs qui produisent des flux de trésorerie solides et qui sont complémentaires aux activités de la Société.

Raisons de l'Admission

L'Admission à la négociation a pour but de donner au Groupe un profil et une visibilité améliorés sur le plan international, tout en offrant un accès croissant au capital lorsque des financements supplémentaires sont nécessaires pour une expansion plus poussée et en offrant au conseil d'administration la possibilité d'utiliser les Actions Ordinaires comme capital d'acquisition.

About Rapid Nutrition

Dédiée au développement et à la distribution de marques de santé et de bien-être haut de gamme, fondées sur la science, dans le monde entier, Rapid Nutrition partage une multitude de produits primés avec des consommateurs passionnés par les innovations qui sont « fabriquées par la nature, parfaites par la science ». L'équipe scientifique de premier plan de Rapid Nutrition va de pair avec l'expérience de son équipe de direction afin que l'entreprise et les consommateurs restent au fait des dernières tendances et évolutions du secteur, tout en s'alignant sur les leaders de l'industrie dans le monde entier pour fournir des suppléments et des solutions efficaces. Rapid Nutrition a pour objectif d'être le fournisseur de choix au niveau mondial en proposant des marques haut de gamme avec des ingrédients de la plus haute qualité pour obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://rnplc.com



Contact de Relations avec les investisseurs

ir@rnplc.com

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient des informations sur les prospects et les priorités de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes prospectifs tels que « penser », « viser », « s'attendre », « avoir l'intention », « estimer », « croire », « devoir », « pouvoir », « souhaiter » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société, notamment en ce qui concerne le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et les flux de trésorerie. Les informations prospectives auxquelles il est fait référence dans ce communiqué de presse sont données uniquement à la date de ce communiqué de presse. La société ne s'engage pas à mettre à jour publiquement les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, sauf si la loi ou la réglementation l'exige. La société évolue dans un environnement concurrentiel et en mutation rapide ; elle peut ne pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter ses activités, leur impact potentiel sur ses activités ou la mesure dans laquelle la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats sensiblement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Obligation d'information

Cette information médiatique ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Ces informations ne constituent pas un prospectus d'offre au sens de l'article 652a ou de l'article 1156 du Code suisse des obligations, ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de SIX Swiss ou Euronext Exchange. Le communiqué de presse est conforme à l'International Reporting Standard : La règle 12g3-2(b) de la Loi sur les Valeurs Mobilières (« Rule 12g3-2(b) ») permet aux sociétés non américaines dont les titres sont principalement cotés sur une Bourse Étrangère Qualifiée de mettre à la disposition des investisseurs américains, en anglais, les mêmes informations que celles qui sont mises à la disposition du public dans leur pays d'origine, en guise d'alternative à la Règle 12g3-2(b) de la Loi sur les Valeurs mobilières de la SEC.