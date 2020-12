Rapid Nutrition demande sa décotation de la Bourse suisse

Zurich (awp) - Le spécialiste des compléments alimentaires Rapid Nutrition, domicilié au Royaume-Uni, a demandé mardi sa décotation de la Bourse suisse. La date effective sera annoncée ultérieurement.

L'entreprise a justifié cette décision par sa concentration sur le marché des capitaux aux Etats-Unis, dénonçant au passage le dossier de l'accord-cadre entre la Suisse et l'Union européenne et le "manque de support après-vente et de services" dans la Confédération, dans un bref communiqué.

Selon des données provisoires, le chiffre d'affaires 2019/20 (clôture fin juin) de Rapid Nutrition a augmenté de 9% à 3,38 millions de dollars australiens, alors que le résultat brut a baissé de 7,3% à 1,9 million.

