Rapid7, Inc. est un fournisseur mondial de logiciels et de services de cybersécurité. Il dispose de l'expertise du centre d'opérations de sécurité (SOC) à travers la sécurité de l'information, les opérations cloud, le développement et les équipes de technologie de l'information (IT), ce qui leur permet de comprendre l'attaquant et d'exploiter ces informations pour prendre le contrôle de leur surface d'attaque fragmentée. Rapid7 Managed Threat Complete (MTC) est son offre phare et unifie la détection et la réponse de pointe de Rapid7 Managed Detection and Response (MDR) et la gestion de l'exposition de Rapid7 Managed Vulnerability Management (MVM) pour gérer les risques imminents des clients, repérer et éliminer les menaces le plus tôt possible et renforcer la résilience pour l'avenir. Rapid7 Threat Complete regroupe Rapid7 InsightIDR (InsightIDR) et Rapid7 InsightVM (InsightVM) pour offrir une couverture complète des risques et des menaces en une seule offre. Ses solutions de sécurité aident plus de 11 000 clients dans le monde à unifier la gestion des risques et la détection des menaces dans le nuage.

Secteur Logiciels