Rapid7, Inc. est engagée dans l'avancement de la sécurité avec la visibilité, l'analyse et l'automatisation livrée par sa plate-forme Insight. Ses solutions Insight Platform comprennent la détection et la réponse aux incidents, la sécurité du cloud, la gestion des risques de vulnérabilité, la sécurité des applications, le renseignement sur les menaces et l'orchestration de la sécurité et la réponse à l'automatisation. Elle propose ses solutions Insight Platform sous forme de produits logiciels en tant que service, sur la base d'un abonnement. Elle fournit des produits cloud sur les principaux piliers des opérations de sécurité (SecOps), qui comprennent InsightIDR, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec et InsightConnect. Ses autres produits comprennent Threat Intelligence, Nexpose, AppSpider et Metasploit. Ses offres de services professionnels comprennent des tests de pénétration, des évaluations de la maturité de la cybersécurité, des services de développement de programmes de sécurité et de réponse aux incidents, des tests de l'Internet des objets (IoT) et des dispositifs intégrés à l'Internet, ainsi que des services de modélisation des menaces, d'exercices sur table et de réponse aux incidents.

Secteur Logiciels