RAPT Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique immunologique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies orales à base de petites molécules pour les patients ayant des besoins non satisfaits en oncologie et dans les maladies inflammatoires. Grâce à son moteur de découverte et de développement de médicaments, la société développe de petites molécules sélectives conçues pour moduler les réponses immunitaires critiques qui sous-tendent ces maladies. Ses deux principaux médicaments candidats ciblent chacun le récepteur 4 des chimiokines à motif C-C (CCR4). Son principal candidat médicament en oncologie, le FLX475, est conçu pour inhiber sélectivement la migration des cellules T régulatrices immunosuppressives (Treg) dans les tumeurs. Le FLX475 est en phase I/II des essais cliniques. Son principal candidat médicament contre l'inflammation, RPT193, est conçu pour inhiber sélectivement la migration des cellules T auxiliaires de type 2 (cellules Th2) dans les tissus enflammés.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale