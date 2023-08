Rare Element Resources Ltd. est une société de ressources minérales. La propriété Bear Lodge de la société comprend deux projets, le projet Bear Lodge REE et le projet Sundance Gold. La société exerce ses activités dans le secteur de l'exploration des propriétés minières. Elle détient une participation dans le projet de terres rares de Bear Lodge, situé près de la ville de Sundance, dans le nord-est du Wyoming. Le projet Bear Lodge sur les terres rares comprend le district minier de Bull Hill, y compris les gisements de Bull Hill et de Whitetail Ridge, ainsi que les cibles d'exploration d'East Taylor et de Carbon, tous situés près de Sundance, dans le Wyoming. Le projet Bear Lodge est situé à 11 kilomètres (7 miles aériens) ou 19 kilomètres (12 miles routiers) au nord-ouest de la ville de Sundance, dans le Wyoming. Les gisements et occurrences d'ETR identifiés dans le complexe alcalin de la propriété Bear Lodge sont contenus dans le bloc de titres miniers filoniens non brevetés de la société. Le projet aurifère de Sundance est le deuxième projet situé sur la propriété de Bear Lodge.

Secteur Métaux et minéraux précieux