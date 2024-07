Ras Resorts and Apart Hotels Limited est une société basée en Inde, dont l'activité consiste à posséder et à exploiter des hôtels et des centres de villégiature. La société opère à travers deux segments : L'hôtellerie et l'immobilier. Son complexe hôtelier propose environ 100 chambres, dont des chambres standard, des chambres de luxe et des chambres exécutives. Ses installations comprennent une piscine pour bébés et une piscine pour adultes, un centre de bien-être Santa Maria, des massages ayurvédiques Kerala, des restaurants et des bars, une pâtisserie Docaria, trois salles de conférence/banquet, des lieux de fête en plein air, une blanchisserie, un service d'encaissement de devises étrangères, un service de location de voitures et un espace de jeux pour enfants - une aire de jeux équipée de balançoires, d'une balançoire à bascule et d'autres éléments. Elle propose une gamme de restaurants, dont Bistro-the feast village, The Banyan Tree Lounge and Bar, et The Banyan Tree Outdoor. La société propose des divertissements : Housie, spectacles de magie, orchestres live et discothèque. Elle propose trois salles de conférence, auditoriums et salles de réunion, SABHA, SAMVAAD (E) et SAMVAAD (W), dotées de divers équipements.