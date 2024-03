Rasiyat Holding Co KPSC est une entité basée au Koweït qui s'occupe principalement de développer, promouvoir, acquérir et investir dans des projets immobiliers, financiers et industriels au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Mena) et dans d'autres régions. La société se conforme à la loi islamique de la charia. Elle a deux segments à présenter, à savoir Local et International. Les filiales de la société comprennent Al Janzour Real Estate Company S.P.C., SARL EL Awras El Khalijia Promotion Immo, Morocco North Africa Holding Company Ltd, Al-Siraj Group Holding Company - KSC (Closed), Rawaj Holding Company K.S.C. (Closed), entre autres.

Secteur Services de placements diversifiés