Raspberry Pi Holdings plc est un concepteur et développeur d'ordinateurs monocartes (SBC) et de modules de calcul pour les clients industriels de l'Internet des objets (IoT) et les utilisations embarquées. Le portefeuille de produits de la société comprend des SBC, des modules de calcul, des accessoires et des semi-conducteurs. Les accessoires de marque Raspberry Pi comprennent des caméras, des écrans tactiles, des claviers, des produits audio, des alimentations et des câbles. Ses semi-conducteurs comprennent le microcontrôleur RP2040 et la puce de contrôleur d'E/S RP1, qui sont principalement destinés à être utilisés dans ses SBC et ses modules de calcul. Ses offres logicielles consistent en Raspberry Pi Connect, Raspberry Pi Desktop et Raspberry Pi Imager. En outre, la société développe le micrologiciel et le noyau qui contrôlent le fonctionnement de bas niveau de ses produits, ainsi qu'un système d'exploitation complet, Raspberry Pi OS, qui est basé sur la distribution Linux open-source Debian. Elle propose également le Raspberry Pi 5, la série Raspberry Pi Pico et le kit d'ordinateur personnel Raspberry Pi 400.

Secteur Matériels et logiciels intégrés