(Alliance News) - Peel Hunt Ltd a déclaré jeudi que la croissance des revenus n'a pas réussi à atténuer complètement l'impact des conditions inflationnistes sur le résultat net du courtier de la City, mais il a déclaré que le marché des introductions en bourse de Londres commence à se rétablir.

La société londonienne fournit des services de banque d'investissement, de conseil et de marchés de capitaux, ainsi que des services de recherche et de distribution et une plateforme de négociation.

Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars, la perte avant impôt s'est creusée pour atteindre 3,3 millions de GBP, contre 1,5 million de GBP l'année précédente, sous l'effet d'une pression accrue sur les coûts.

Le revenu total a augmenté de 4,2 %, passant de 82,3 millions de livres sterling à 85,8 millions de livres sterling.

Les revenus de la banque d'investissement ont augmenté de 39 % pour atteindre 32,6 millions de livres sterling, la société ayant gagné 18 nouveaux clients au cours de la période. À l'heure actuelle, 43 des 150 clients de Peel Hunt font partie du FTSE 350.

Dans le même temps, les services d'exécution ont vu leur chiffre d'affaires chuter de 12 %, à 29,6 millions de livres sterling, et le chiffre d'affaires de la recherche et de la distribution a baissé de 5,9 %, à 23,6 millions de livres sterling.

Steven Fine, directeur général, a commenté l'évolution de la situation : "Malgré le contexte difficile du marché, les revenus ont augmenté d'année en année et, bien que cela n'ait pas été suffisant pour compenser l'environnement inflationniste des coûts, l'entreprise est bien positionnée alors que l'activité des marchés de capitaux se développe."

Peel Hunt s'est efforcé de réduire les coûts, notamment les frais d'intérêt en accélérant le remboursement de la dette, les prêts à long terme passant de 15 millions de livres sterling à 9 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, la direction est prudemment plus confiante quant à une reprise plus large de l'activité sur les marchés des capitaux à mesure que l'inflation et les taux d'intérêt britanniques sont orientés à la baisse.

"L'activité des marchés des capitaux commence à se renforcer après les faibles niveaux des deux dernières années et, bien que le marché des introductions en bourse ne soit pas encore totalement rouvert, les investisseurs britanniques sont de plus en plus réceptifs aux entreprises de haute qualité", a déclaré Peel Hunt, notant qu'il travaille sur les deux récentes introductions en bourse à Londres.

Il s'agit du fabricant d'ordinateurs Raspberry Pi Ltd et de la société de technologie médicale AOTI Inc.

Les actions de Peel Hunt étaient en baisse de 4,9 % à 131,76 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Elijah Dale, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.