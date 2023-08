(Alliance News) - Investec PLC et Ltd, et Rathbones Group PLC ont déclaré mercredi que la fusion de Rathbones avec Investec Wealth & Investment Ltd d'Investec avait reçu toutes les autorisations réglementaires.

Les deux sociétés ont déclaré que la fusion donnerait naissance à l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni, avec environ 100 milliards de livres sterling de fonds gérés et administrés. Investec détiendra 41,25 % des parts de la nouvelle entité fusionnée et n'exercera que 29,9 % des droits de vote. Les actionnaires de Rathbones auront un intérêt économique de 58,75 % et des droits de vote de 70,1 %.

Dans des déclarations séparées, Investec et Rathbones ont indiqué mercredi que la finalisation de la fusion et l'admission des nouvelles actions sont désormais prévues pour le 21 septembre, sous réserve que la Financial Conduct Authority et le London Stock Exchange acceptent d'admettre les nouvelles actions à la Bourse de Londres.

En avril dernier, Investec et Rathbones ont conclu un accord définitif pour fusionner Rathbones avec Investec Wealth & Investment.

Investec Wealth & Investment comprend les activités de patrimoine et d'investissement d'Investec au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes, mais exclut Investec Bank AG et Investec Wealth & Investment International (Pty) Ltd, qui resteront toutes deux des filiales à 100 % d'Investec.

En juin, les actionnaires de Rathbones ont approuvé la fusion.

La société Rathbones élargie restera une société indépendante cotée en bourse à Londres, opérant sous la marque Rathbones, avec Investec comme actionnaire stratégique à long terme. Elle restera dirigée par Clive Bannister, président de Rathbones, et Paul Stockton, directeur général.

Rathbones a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'anticiper le paiement d'une partie du dividende final pour l'exercice 2023 peu avant la finalisation de la fusion.

À Londres, les actions de Rathbones étaient en hausse de 0,7 % à 1 794,60 pence tôt mercredi. Mais les actions d'Investec ont perdu 1,3 % à 477,20 pence à Londres. Elles étaient en baisse de 0,1 % à 112,22 ZAR à Johannesburg.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

