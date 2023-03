Le bénéfice et les fonds sous gestion de Rathbones chutent au cours de la délicate année 2022

(Alliance News) - Rathbones Group PLC a annoncé mercredi une baisse des fonds sous gestion, ses fonds à stratégie unique ayant subi des sorties nettes au cours d'une année 2022 difficile que "peu d'entre nous ont correctement prédite".

Le gestionnaire d'investissement a également fait état d'une baisse de ses bénéfices. Il a toutefois relevé son taux de distribution en raison de son "bilan robuste".

Le bénéfice avant impôt a chuté d'un tiers en 2022, passant de 95,0 millions de livres sterling en 2021 à 64,1 millions de livres sterling. Le bénéfice a été pénalisé par une hausse de 15 % des dépenses d'exploitation totales, qui ont atteint 391,8 millions GBP. Rathbones a injecté 16,3 millions GBP dans sa "transformation numérique" l'année dernière. Aucun coût de ce type n'a été enregistré en 2021.

Le revenu d'exploitation a toutefois augmenté de 4,6 %, passant de 435,9 millions de GBP à 455,9 millions de GBP. Le chiffre du haut de l'échelle comprend les revenus des commissions de gestion des investissements, les revenus des commissions et les revenus d'intérêts nets.

Rathbones a déclaré un dividende final de 56 pence par action, en hausse de 3,7 % par rapport à 54 pence. Son versement total pour 2022 s'élève à 84 pence, également en hausse de 3,7 %, contre 81 pence.

Les fonds sous gestion et administration au 31 décembre ont diminué de 12 % pour atteindre 60,2 milliards de livres sterling, contre 68,2 milliards de livres sterling l'année précédente. Le chiffre était conforme à ceux fournis dans une déclaration commerciale de janvier.

"Lorsque je regarde le début de l'année 2022, peu d'entre nous ont correctement prédit l'ensemble des impacts économiques mondiaux des conséquences de la pandémie de coronavirus, ainsi que les implications de la guerre non provoquée en Ukraine. L'inflation au Royaume-Uni étant la plus élevée depuis 40 ans (plus du double de ce qu'elle était lorsque j'ai écrit cette déclaration l'année dernière), la crise du 'coût de la vie' qui en résulte a mis encore plus en évidence l'importance du travail que nous faisons pour nos clients et toutes nos parties prenantes", a déclaré le président Clive Bannister.

Ses fonds à stratégie unique ont subi des sorties nettes de 400 millions de GBP en 2022, contre des entrées de 1,2 milliard de GBP en 2021.

Il y a toutefois eu des signes de positivité à la fin de l'année.

Rathbones a déclaré : "Au fur et à mesure que l'année avançait, nous avons constaté une réduction du niveau des flux sortants, les investisseurs commençant à adopter des positions plus risquées, les craintes liées à l'inflation et aux taux d'intérêt s'étant quelque peu apaisées."

La volatilité du marché a pénalisé ses fonds sous gestion de 8,4 milliards de livres sterling en 2022, alors que les mouvements favorables du marché avaient atteint 5,9 milliards de livres sterling en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, elle a déclaré : "L'investissement dans notre stratégie à moyen terme se poursuivra en 2023, pour achever l'intégration de Saunderson House et l'investissement dans notre programme numérique. Nous restons sur la bonne voie pour investir un total de 40 millions de livres sterling dans ce programme, en continuant à viser un retour à des niveaux de marge d'exploitation sous-jacente plus habituels de "plus de 20 ans" d'ici la fin de 2024, au fur et à mesure que les avantages des acquisitions récentes et des investissements prévus sont réalisés."

Sa marge d'exploitation sous-jacente en 2022 s'est affaiblie à 21,3%, contre 27,7% en 2021. Ce résultat est toutefois conforme aux attentes, "après les investissements prévus dans le changement et la technologie".

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

