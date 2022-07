Les actifs sous gestion de Schroders augmentent de 1 % grâce à la demande d'alternatives

Les gestionnaires d'actifs ont souffert de la chute des marchés suite à la guerre en Ukraine, tandis que l'inflation élevée a également contraint les épargnants à se serrer la ceinture.

Mais Schroders a déclaré avoir constaté un appétit pour les actifs à rendement plus élevé tels que le capital-investissement, ainsi que pour sa division de gestion de patrimoine.

Le gestionnaire de fonds a fait état d'un afflux net de 8,4 milliards de livres, aidé également par le récent achat par Schroders de l'activité de solutions pour les retraites de River & Mercantile.

Mais les secteurs plus traditionnels des fonds communs de placement et des clients institutionnels ont enregistré des sorties nettes de 2,9 milliards et 7,6 milliards de livres respectivement.

"Nous avons construit une entreprise diversifiée et résiliente qui a résisté aux conditions difficiles du marché, qui peut financer la croissance et qui nous place dans une excellente position pour servir nos clients", a déclaré le PDG Peter Harrison dans une déclaration commerciale.

Le bénéfice avant impôt a chuté de 16% à 313 millions de livres.

Schroders a déclaré qu'elle verserait un dividende intérimaire de 37 pence par action.

Les analystes de KBW ont qualifié les résultats de "solides", réitérant leur note "market perform" sur le titre.

Jeudi également, St James's Place a annoncé une baisse de 7 % de ses actifs sous gestion pour le premier semestre, et Rathbones a fait état d'une baisse de 14 % de ses actifs sous gestion et administration.

(1 $ = 0,8210 livre)