Rathbone accepte de fusionner avec Investec UK wealth arm

(Alliance News) - Investec PLC et Ltd Rathbones Group PLC ont annoncé mardi qu'ils avaient convenu d'une fusion de Rathbones avec Investec Wealth & Investment Ltd pour créer l'un des principaux gestionnaires de patrimoine du Royaume-Uni.

Investec W&I UK comprend les activités de gestion de patrimoine et d'investissement d'Investec au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes, mais exclut Investec Bank AG et Investec Wealth & Investment International (Pty) Ltd, qui resteront toutes deux des filiales à part entière d'Investec.

La fusion donnera naissance à un gestionnaire de patrimoine britannique disposant d'environ 100 milliards de livres sterling de fonds gérés et administrés, ont déclaré les deux sociétés.

La société Rathbones élargie restera une société indépendante cotée en bourse à Londres, opérant sous la marque Rathbones, avec Investec comme actionnaire stratégique à long terme. Elle restera dirigée par Clive Bannister, président de Rathbones, et Paul Stockton, directeur général.

Selon les termes de l'opération, de nouvelles actions avec et sans droit de vote de Rathbones seront émises en échange de 100 % du capital social d'Investec W&I UK.

À l'issue de l'opération, Investec détiendra un intérêt économique de 41,25 % dans le capital social élargi de Rathbones, mais ses droits de vote seront limités à 29,9 %. Investec recevra à la fois des actions ordinaires avec droit de vote et des actions ordinaires convertibles sans droit de vote qui pourront être converties en actions ordinaires sur la base de 1 pour 1.

Les actionnaires actuels de Rathbones auront un intérêt économique de 58,75 % et des droits de vote de 70,1 %. Les conditions du regroupement impliquent une valeur des capitaux propres d'environ 839 millions de livres sterling pour Investec W&I UK.

Les actions de Rathbones étaient en hausse de 0,6 % à 1 896,00 pence tôt mardi à Londres, ce qui donne à la société une capitalisation boursière de 1,24 milliard de livres sterling. Les actions d'Investec ont augmenté de 2,4 % à 455,00 pence à Londres. Elles sont restées stables à 98,16 ZAR à Johannesburg.

Les deux sociétés ont déclaré que la fusion visera des synergies annuelles d'au moins 60 millions de livres sterling, principalement grâce à des économies de coûts et à une augmentation des revenus nets d'intérêts.

"Cette transaction présente non seulement une logique stratégique et financière convaincante, mais elle accélère également la stratégie de croissance de Rathbones", a déclaré M. Bannister, président du conseil d'administration de Rathbones.

En ce qui concerne la fusion, Fani Titi, directeur général d'Investec, a déclaré que l'adéquation stratégique des deux entreprises était convaincante, avec des forces et des capacités complémentaires permettant d'améliorer la proposition globale pour les clients.

"La transaction représente un véritable changement et une opportunité à long terme pour notre stratégie de gestion de patrimoine au Royaume-Uni, souligne notre engagement sur le marché britannique de la gestion de patrimoine et améliore notre activité au Royaume-Uni dans son ensemble", a déclaré M. Titi.

