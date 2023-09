Rathbones Group Plc fournit des services d'investissement et de gestion de patrimoine à des clients privés, des organisations caritatives, des fiduciaires et des partenaires professionnels au Royaume-Uni et à Jersey. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur de la gestion des investissements comprend la gestion des investissements, les conseils et les services complémentaires. Ce secteur fournit des services de conseil par l'intermédiaire de trois filiales, Comprises Rathbone Financial Planning, Saunderson House Limited et Vision Independent Financial Planning. Le secteur des fonds, par l'intermédiaire de sa filiale Rathbone Unit Trust Management, qui est un gestionnaire de fonds actif au Royaume-Uni, fournit une gamme de fonds à stratégie unique conçus pour répondre aux besoins d'investissement de base sur le marché de la clientèle de détail. Ses services comprennent la gestion d'investissements, la planification financière, la gestion d'investissements offshore, la fiducie et la fiscalité, Rathbones reserve, Rathbones for entrepreneurs, les dommages corporels et le tribunal de protection, l'investissement responsable et les services bancaires.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds