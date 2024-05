Rathbones Group Plc est un fournisseur britannique de services d'investissement et de gestion de patrimoine pour les clients privés, les organisations caritatives, les fiduciaires et les partenaires professionnels. Les secteurs d'activité de la société comprennent la gestion des investissements et les fonds. Dans le secteur de la gestion des investissements, la société dispose de plusieurs capacités spécialisées, telles que les organisations caritatives et à but non lucratif, sa branche éthique spécialisée, Rathbone Greenbank Investments, les préjudices corporels et les tribunaux de protection, et Rathbone Investment Management International. La société, par l'intermédiaire de Rathbone Financial Planning, Saunderson House Limited et Vision Independent Financial Planning, fournit des services de planification financière et de conseil. Elle offre également des services fiduciaires, fiscaux et juridiques au Royaume-Uni par l'intermédiaire de la Rathbone Trust Company. Ses services complémentaires comprennent les portefeuilles unitaires, les portefeuilles gérés, le Rathbone Select Portfolio et les services bancaires et de prêt. La société Rathbone Unit Trust Management est un gestionnaire de fonds actifs au Royaume-Uni.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds