La bourse mondiale de crypto-monnaies CrossTower s'implante en Inde malgré l'incertitude politique 06/09/2021 | 19:49 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La bourse de devises numériques CrossTower, dont le siège est aux États-Unis, a créé une unité locale en Inde et lancé une plateforme de négociation afin de s'emparer du marché domestique croissant des cryptomonnaies, même si le sort des cryptomonnaies en Inde n'est toujours pas clair. CrossTower India a déjà embauché 35 personnes et prévoit de porter ses effectifs à 100 personnes dans six à neuf mois, a indiqué la société. L'entreprise suit les traces du leader du marché, Binance, qui est entré en Inde en 2019. Le marché indien des devises numériques est passé de 923 millions de dollars en avril 2020 à 6,6 milliards de dollars en mai 2021, selon Chainalysis, une plateforme de données sur la blockchain. Parmi 154 nations, l'Inde se classe au 11e rang en matière d'adoption de cryptomonnaies, précise le rapport. "L'Inde jouera un rôle central et nous prévoyons d'utiliser le pays comme un hub pour nous étendre à d'autres géographies", a déclaré à Reuters Kapil Rathi, cofondateur et directeur général de CrossTower. En tant que nouvel arrivant en Inde, la société prévoit d'augmenter sa part de marché en proposant des prix compétitifs et en s'appuyant sur une infrastructure technologique avancée, a ajouté M. Rathi. Plusieurs autres bourses mondiales envisagent de venir en Inde malgré l'absence de réglementation sur les crypto-monnaies et les inquiétudes liées à un environnement réglementaire défavorable. "Nous pensons que nous prenons un risque calculé", a déclaré Rathi. Le gouvernement devait présenter au Parlement, d'ici mars, un projet de loi qui proposait d'interdire les cryptomonnaies, rendant leur commerce et leur détention illégaux. Mais le projet de loi n'a pas été présenté au cours de la session et l'incertitude règne quant aux projets du gouvernement. La banque centrale prévoit toutefois de lancer sa propre monnaie numérique d'ici décembre. (Reportage de Nupur Anand ; édition de Sonya Hepinstall)

© Zonebourse avec Reuters 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur RATHI BARS LIMITED 19:49 La bourse mondiale de crypto-monnaies CrossTower s'implante en Inde malgré l'.. ZR