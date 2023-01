La Baader Bank recommande Rational comme 'Add' - objectif 590 Euro

MUNICH (dpa-AFX Broker) - Baader Bank a maintenu sa recommandation sur Rational à "Add" avec un objectif de cours de 590 euros après les résultats. Le quatrième trimestre de l'équipementier de cuisines professionnelles a été marqué par une croissance dynamique du chiffre d'affaires et une forte marge opérationnelle, a écrit l'analyste Peter Rothenaicher dans une étude publiée vendredi. Les résultats ont été supérieurs aux objectifs commerciaux et aux estimations du consensus. Après la hausse du cours suite aux résultats, il estime toutefois que le potentiel de hausse est pour l'instant limité./tih/mis

