Le fabricant de cuisines professionnelles Rational dépasse ses objectifs annuels - l'action progresse

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - De bonnes affaires avant la fin de l'année ont une nouvelle fois fortement stimulé le fournisseur de cuisines professionnelles Rational 2022. Après que la direction ait déjà relevé ses prévisions en septembre, l'entreprise a pu réduire son important carnet de commandes en fin d'année. Un carnet de commandes bien rempli et la diminution récente des goulots d'étranglement dans la livraison de composants électroniques ont contribué à ce résultat. Les chiffres annuels provisoires dépassent les prévisions de la direction en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, a annoncé Rational jeudi après-midi à Landsberg am Lech, à la surprise générale. L'action, cotée sur le MDax, s'est retournée à la hausse et a terminé la séance avec un gain de cours d'environ cinq pour cent.

Avec une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2021, Rational a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros, un nouveau record. La direction avait tablé sur une croissance maximale de 28 pour cent. Avec 290 millions d'euros, plus d'un quart du chiffre d'affaires annuel a été réalisé au cours du dernier trimestre.

Rational a été confronté à un dilemme au cours des derniers mois : Après la pandémie, les clients ont certes passé davantage de commandes, mais l'entreprise n'a pas pu les honorer rapidement en raison du manque de pièces. Le carnet de commandes a ainsi atteint un niveau record.

Rational a également connu des temps difficiles en bourse. Après un effondrement du cours lors de la pandémie en réaction aux activités affaiblies par le lockdown, l'action s'était redressée en 2021 pour atteindre un record de près de 1034 euros. Mais en 2022, les difficultés d'approvisionnement liées à la guerre en Ukraine et les lockdowns Corona à répétition en Chine ont eu raison de l'entreprise. Avec un cours de clôture de 636 euros jeudi, l'action est revenue à son plus haut niveau depuis début août.

Outre la réduction progressive du carnet de commandes, Rational a également été pénalisé l'an dernier par des effets de change et des augmentations de prix. Les marchés américains se sont en outre développés de manière particulièrement positive avec des taux de croissance disproportionnés de près de 60 pour cent, a-t-on indiqué. En Asie, Rational n'a atteint, selon le communiqué, que le niveau de l'année précédente - en raison de la situation difficile en Chine.

Selon Rational, il reste du chiffre d'affaires total avant intérêts et impôts (Ebit) une valeur record de 235 millions d'euros, soit presque la moitié de plus qu'un an auparavant. La marge opérationnelle s'est élevée à environ 23 pour cent. Elle a donc également été meilleure que les 22,5 pour cent annoncés dans le meilleur des cas. Rational présentera ses chiffres définitifs le 28 mars /lew/stw/jha/.