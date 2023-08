LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - La réduction d'un important carnet de commandes a permis à l'équipementier de cuisines professionnelles Rational d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires et son bénéfice au deuxième trimestre également. "Après un début d'année 2023 réussi, nous avons également pu renouer avec ces succès au deuxième trimestre", a déclaré jeudi le président de l'entreprise Peter Stadelmann lors de la présentation des chiffres trimestriels. Au deuxième semestre, les choses ne devraient plus être aussi bonnes. En attendant, l'entreprise veut consacrer plus d'argent à la distribution et à l'acquisition de commandes. Le conseil d'administration a confirmé les objectifs annuels.

L'entreprise du MDax a vendu plus d'appareils au deuxième trimestre, mais a également profité de l'augmentation des prix. Les recettes ont ainsi augmenté d'un cinquième par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre environ 278 millions d'euros, a annoncé le groupe à Landsberg am Lech. Les experts s'attendaient à une hausse un peu moins importante.

Du côté du résultat, les choses se sont également mieux passées que ne le pensait le marché. Sur les trois mois à fin juin, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est élevé à près de 70 millions d'euros, soit 53 pour cent de plus que l'année précédente. La marge opérationnelle s'est améliorée à 25 pour cent (année précédente : 19,5 pour cent), car les coûts ont moins augmenté que le chiffre d'affaires. Au final, le bénéfice s'est élevé à 54,4 millions d'euros, contre 34,7 millions d'euros l'année précédente à la même période.

À l'époque, Rational - comme de nombreuses entreprises dans les industries les plus diverses - avait encore nettement souffert de goulots d'étranglement mondiaux dans le domaine des puces électroniques, car la fabrication et la logistique avaient été bloquées par les perturbations Corona.

Au deuxième trimestre, l'activité de Rational a connu une croissance particulièrement forte en Amérique du Nord (+ 57 %), comme c'était déjà le cas au début de l'année. L'entreprise y développe ses activités de distribution ainsi que son réseau de service et touche ainsi de plus en plus de clients dans le secteur des surfaces. En Asie et en Amérique latine, Rational a progressé respectivement de 37 et 26 pour cent. Alors que les recettes en Europe (sans l'Allemagne) ont augmenté de sept pour cent, elles ont légèrement diminué en Allemagne.

Avec la croissance de l'activité, Rational a également embauché du personnel. Avec 2486 employés dans le monde, dont 1430 en Allemagne, fin juin, le nombre de collaborateurs a augmenté de six pour cent en comparaison annuelle.

Pour le reste de l'année, la direction de l'entreprise s'attend à une poursuite de la réduction du carnet de commandes, qui s'élevait encore à environ 160 millions d'euros fin juin. De plus, le comportement des clients en matière de commandes devrait se normaliser. En conséquence, il ne faut pas s'attendre à la saisonnalité habituelle des commandes vers un quatrième trimestre plus fort, a-t-on indiqué. Le chiffre d'affaires du deuxième semestre devrait être légèrement inférieur à celui du premier semestre.

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires devrait continuer à croître dans une fourchette élevée à un chiffre par rapport à l'année précédente. La marge opérationnelle (marge Ebit) devrait être légèrement inférieure à celle de l'année précédente en raison de l'augmentation des coûts, par exemple pour la distribution et le développement des sites internationaux. Si les réductions de coûts se poursuivent, la marge Ebit pourrait se situer dans la fourchette de l'année précédente, a déclaré le directeur financier Jorg Walter./mne/ngu/mis