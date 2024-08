Rational AG est une société basée en Allemagne qui fournit des produits technologiques pour la préparation thermique des aliments dans les cuisines industrielles et commerciales. Elle opère à travers deux segments : Le segment RATIONAL propose le SelfCookingCenter 5 Senses, un cuiseur à vapeur qui fonctionne comme un four à air chaud, une cuisinière ou une casserole. Le segment FRIMA comprend les activités de la filiale FRIMA et propose le four vapeur complémentaire VarioCookingCenter. L'entreprise commercialise ses produits dans le monde entier par l'intermédiaire d'un réseau de filiales, y compris des sociétés de vente. Elle propose également des accessoires connexes, tels que des récipients émaillés en granit, des plateaux de rôtissage et de cuisson, des plaques à griller et à rôtir, des cuiseurs à pommes de terre et des moules à muffins et à timbales, entre autres.