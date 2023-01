Rational dépasse les prévisions en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Le dernier trimestre a donné un coup de fouet au fournisseur de cuisines professionnelles Rational l'an dernier. Les chiffres provisoires pour l'ensemble de l'année dépassent les prévisions de la direction en matière de chiffre d'affaires et de bénéfice, a annoncé l'entreprise jeudi après-midi à Landsberg am Lech, à la surprise générale. Grâce à un carnet de commandes bien rempli, combiné à un approvisionnement suffisant en composants électroniques au second semestre, les importants carnets de commandes auraient pu être réduits. L'action cotée sur le MDax s'est retournée à la hausse après ces nouvelles et s'est inscrite dernièrement à son plus haut niveau depuis début août avec un gain de cours de 4,8 pour cent.

Avec une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2021, Rational a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. Les effets de change et les augmentations de prix ont également contribué à ce résultat. La direction s'attendait à une croissance maximale de 28 pour cent. Selon Rational, il reste du chiffre d'affaires avant intérêts et impôts (Ebit) une valeur record de 235 millions d'euros, soit presque la moitié de plus qu'un an auparavant. La marge opérationnelle s'est ainsi élevée à environ 23 pour cent. Elle a donc également été meilleure que les 22,5 pour cent annoncés dans le meilleur des cas. Rational présentera ses chiffres définitifs le 28 mars /lew/jha/.