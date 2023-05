Rational sous pression - Baader déclasse en raison d'une valorisation élevée

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Les investisseurs habitués à la hausse du cours de Rational ont subi un revers ce lundi. Une dégradation par la Baader Bank a porté un coup au cours qui avait atteint vendredi la barre des 700 euros pour la première fois depuis février 2022. Avec une baisse de 2,1 pour cent à 688,50 euros, le titre a été l'un des plus grands perdants du MDax en début de semaine. L'expert Baader Peter Rothenaicher avait dégradé la valeur de "Add" à "Reduce" après le rallye des cours.

Rothenaicher a invoqué la valorisation élevée des titres pour justifier son attitude plutôt pessimiste. Il a certes salué les chiffres du premier trimestre présentés récemment et les perspectives à moyen terme. Mais les fortes hausses de cours depuis septembre 2022 ne rendent plus les actions attrayantes. Depuis le plus bas de l'époque à un peu plus de 400 euros, elles avaient gagné 75% jusqu'à récemment. Le cours reste toutefois à distance du record établi en août 2021 à plus de 1 000 euros./tih/mis