Rational très solide en fin de séance grâce à des chiffres solides

FRANCFORT (dpa-AFX) - Un dernier trimestre meilleur que prévu initialement par l'entreprise a donné des ailes à l'action Rational jeudi. Elles ont grimpé à 655 euros, leur plus haut niveau depuis début août 2022, et ont clôturé à 636 euros, soit près de 5% au-dessus de leur clôture de la veille. Au sein du MDax, ils se sont classés parmi les meilleures valeurs avec cette progression.

Les chiffres annuels préliminaires dépassent les prévisions de la direction en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice, a annoncé l'entreprise jeudi après-midi, à la surprise générale.

Avec les chiffres clés du quatrième trimestre, Rational a dépassé les attentes du marché, a écrit l'analyste Sebastian Kuenne de la banque canadienne RBC dans une évaluation actuelle. L'entreprise s'est fortement développée, même si cela n'est pas tout à fait inattendu pour lui. Il avait déjà estimé que le résultat d'exploitation (Ebit) du dernier trimestre était supérieur de 20 % aux attentes du marché, ce qui correspond au chiffre publié aujourd'hui. Mais les entrées de commandes sont plus importantes et Kuenne s'attend à une évolution plus faible pour le quatrième trimestre /ajx/jha/.