Ratnaveer Precision Engineering Limited se consacre à la fabrication et à la vente d'une gamme variée de produits en acier inoxydable (SS) grâce à ses installations de fabrication situées à Baroda et à Ahmedabad, dans l'État du Gujarat. Son portefeuille de produits comprend une variété diversifiée de tuyaux en acier inoxydable dans différentes spécifications et tailles ayant de nombreuses applications dans diverses industries. L'entreprise se concentre sur la production de feuilles finies, de rondelles, de crochets de toiture solaire, de tuyaux et de tubes. Elle fabrique des feuilles de finition en acier inoxydable, des rondelles en acier inoxydable et des crochets de montage solaire en acier inoxydable dans son unité I, ainsi que des tuyaux et des tubes en acier inoxydable dans son unité II. Ses applications comprennent l'automobile, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les centrales électriques, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, les sanitaires et la plomberie, l'instrumentation, l'électromécanique, l'architecture, le bâtiment et la construction, les appareils électriques, les transports, les appareils de cuisine et les revêtements de cheminée. Ses produits sont utilisés dans les secteurs commercial et résidentiel et sont vendus en Inde et à l'étranger.