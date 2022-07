Rattanindia Power Limited nomme Brijesh Narendra Gupta au poste de directeur général

RattanIndia Power Limited a annoncé que M. Brijesh Narendra Gupta a été nommé directeur général au sein du conseil d'administration de la société à compter du 16 juillet 2022. M. Brijesh Gupta est un ancien élève du Visvesarya Regional College of Engineering, Telangana, et possède plus de trois décennies d'expérience dans le secteur industriel, ayant travaillé dans des organisations de premier plan dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'acier, des mines et des matières premières en Inde et à l'étranger. Auparavant, M. Gupta a occupé des postes de direction dans les entreprises Adani, Essar Group, Welspun et Atha Group. M. Gupta a une expérience internationale, ayant travaillé dans plusieurs pays aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Iran et sur le sous-continent indien.