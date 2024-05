Ratti SpA est une société italienne active dans l'industrie textile. La société est principalement active dans la production et la commercialisation de tissus imprimés, unis et teints en fil pour les articles d'habillement, tels que les chemises, les cravates, les sous-vêtements et les vêtements de plage, ainsi que pour l'ameublement. Elle est également impliquée dans le développement et la distribution d'accessoires pour hommes et femmes, y compris des cravates, des foulards et des écharpes, entre autres. La société opère à partir d'une usine de production située dans la province italienne de Coma. Elle structure son activité en quatre segments principaux : Le segment Femmes comprend les tissus pour vêtements, chaussures et sacs pour femmes ; le segment Hommes comprend les tissus pour cravates et chemises pour hommes ; le segment Produits finis comprend les accessoires pour hommes et femmes, et le segment Ameublement comprend les tissus unis et imprimés pour la tapisserie d'ameublement. Les filiales de la société sont Collezioni Grandi Firme SpA, Creomoda Sarl, Ratti USA Inc, Ratti International Trading Co Ltd et Textrom Srl.

Secteur Habillement et accessoires