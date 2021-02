Ratti S p A : Tissus pour la haute couture

La haute couture offre depuis toujours des rêves, en cherchant à concrétiser l'éphémère et à mettre en valeur la beauté féminine innée à travers les tissus et les robes. Et Ratti n'est pas en reste dans ce monde : en fait, il combine son talent pour créer des tissus d'une rare beauté avec l'équilibre des formes et les contours des volumes, pour créer une esthétique et un langage tout personnels.

Les tissus haute couture du Groupe Ratti allient fantaisie et métier, enveloppant la silhouette féminine dans chaque drapé, tout en soulignant la symétrie de chaque mouvement. La collection la plus exclusive de Ratti s'apparente à une palette aux teintes voluptueuses où alternent des couleurs vives et des tons pastels plus éthérés et délicats.

Tous les tissus destinés au monde de la haute couture sont traités par le bureau de style Ratti, qui privilège un travail méthodique, même si c'est la fantaisie et la créativité qui dictent le rythme de chaque déclinaison.

Le thème principal des tissus haute couture de RATTI sont les compositions florales. Chaque bouquet représente le design favori, créé et stylisé selon les tendances et les goûts du moment, faisant jaillir en même temps toute la sinuosité de la robe future et la richesse de la haute couture.

A coté de ce thème, les tissus à motifs animaliers, révisés et corrigés dans une myriade d'interprétations, sont les protagonistes sur la scène des tissus haute couture. Avec la même énergie que les imprimés à thème animalier, la collection de luxe RATTI abrite également des tissus aux motifs géométriques : leur expérimentation infinie, grâce aux chevauchements et aux encastrements, met en valeur la virtuosité technique du bureau de style.

Afin de créer des robes de haute couture, Ratti propose des velours dévorés, du jacquard et du fil coupé, des satins duchesses, du satin et de la mousseline.

Quand il s'agit de dévoré, nous nous référons toujours au velours. Le dévoré est un type de traitement qui « dévore » le tissu. Il s'agit d'un système d'impression textile dans lequel une partie du tissu lui-même est enlevée tout en rendant son fond transparent, favorisant ainsi la visualisation d'un dessin qui prend forme à partir des fibres non « dévorées ».

La grande tradition et l'expérience de Ratti est la base sur laquelle les jacquards et les fils coupés des collections prennent vie, des pièces uniques d'une beauté inégalée. Des tissus destinés à la haute couture grâce à la tridimensionnalité de leurs fonds sur lesquels se déplacent des motifs micro et macro qui jouent avec les fils et les couleurs.

La grande famille de la soie comprend le satin, la mousseline ou la légèreté des satins duchesses, des tissus destinés à la réalisation d'exploits d'une rare beauté comme seulement la haute couture peut proposer. Un monde de tissus où la maitrise et la méticulosité forgent de véritables chefs-d'œuvre utilisant les crêpes et les mousselines pour créer une silhouette à la fois légère et raffinée, tout en gardant le volume et la texture de la robe.

Et en dernier, mais non des moindres, voilà l'univers de la laine et du cachemire, unique en son genre et de haute qualité, qui, grâce à la polyvalence de ses fibres, se prête à la création de robes haute couture extrêmement sophistiquées et impeccablement coupées.

Le savoir-faire de Ratti est de longue date et, à travers ses tissus destinés au monde de la haute couture, a su proposer une gamme infinie de tissus créant des jeux raffinés de couleurs et de matières qui captent toujours l'attention de l'œil.