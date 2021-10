Ratti S p A : Un leader dans la production de tissus italiens

Lorsque l'on parle de mode, de style et de tissus précieux, l'on ne peut ne pas penser au Groupe Ratti. Grâce à sa production de tissus italien, l'entreprise de Côme allie le talent de ses maîtres et la meilleur production made in Italy, en créant des tissus d'une élégance raffinée où créativité et goût esthétique sont des éléments primordiaux.

Avec ses 5 millions de mètres de tissu, le Groupe Ratti est l'un des principaux producteurs de tissus précieux italiens et il représente un partenaire fondamental non seulement pour les principales maisons de mode internationales - qui choisissent Ratti pour ses célèbres tissus italiens - mais aussi pour tous ceux qui bénéficient des technologies numériques et souhaitent choisir un tissu italien en ligne.

La soie : le tissu italien par excellence

Pour rentrer dans les détails de la production de tissus italiens qui font la renommée de Ratti, citons comme premier exemple la soie avec ses variations de satin, de mousseline ou de duchesse : tous des tissus précieux qui, précisément en raison de cette particularité, sont destinés au monde de la haute couture avec ses créations uniques.

Il s'agit d'un monde exclusif, dans lequel la grande tradition et l'expérience du groupe Ratti deviennent un élément fondamental pour la création de vêtements exclusifs réalisés précisément grâce aux tissus italiens qui, de par leur légèreté, leur tridimensionnalité et, surtout, leurs motifs et leurs couleurs, savent mettre en valeur la silhouette féminine.

Le monde lainier des tissus italiens

Pour illustrer encore une fois l'étendue de la famille des tissus précieux italiens de Ratti, nous ne pouvons manquer de mentionner les célèbres tissus du monde de la laine ou du cachemire : uniques eux aussi de par leur typologie et leur finesse, parfaits pour la création de costumes pour homme ou, encore une fois, pour des vêtements de haute couture extrêmement sophistiqués.

Parmi les producteurs de tissus italiens, le savoir-faire de Ratti est de longue date et, à travers ses articles de qualité destinés au monde de la haute couture, il a su proposer une gamme infinie de tissus précieux pour des vêtements qui, quoi qu'il soit leur latitude, parlent italien !