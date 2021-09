Ratti S p A : et la gestion durable de son activite

Ces dernières années, alors que le thème des tissus durables est désormais au cœur de l'industrie de la mode, Ratti vise une gestion plus durable de son activité afin de rester à la pointe des attentes et des exigences de ses clients. Pour ces raisons, le désir de Ratti d'améliorer son offre de tissus précieux et de tissus durables italiens de par de nouvelles techniques et de nouveaux protocoles de pointe est encore plus pressant.

L'offre de tissus durables s'est étendue depuis le lancement de la première Collection responsable en 2017, à tel point qu'en 2020 la Collection responsable a été supprimée en annonçant que toutes les collections Ratti étaient composées de tissus durables.

A ce jour, Ratti compte 200 articles fabriqués à partir de différentes fibres écologiques et certifiées, dont le coton biologique GOTS, le chanvre et des tissus plus éco-durables tels que la soie biologique GOTS, un tissu précieux italien provenant du bassin du lac de Côme, et le lin.

Deux nouvelles certifications ont été ajoutées au groupe de certifications responsables de l'entreprise : la certification FSC (Forest Stewardship Council) pour les produits en viscose fabriqués avec des matériaux provenant de forêts durables et la certification GRS pour les tissus précieux en polyester, nylon et laine recyclés selon les prescriptions de la norme RCS (Recycled Claim Standard), qui ont été étendues à de nouvelles compositions.

Parmi les nouvelles certifications GOTS, la laine biologique est soigneusement sélectionnée dans des exploitations non intensives où les animaux sont tondus aux bonnes périodes de l'année et, surtout, grâce à des normes très strictes, sont nourris avec des aliments naturels.

Comme l'on peut bien comprendre, les tissus durables produits chez Ratti vont de pair avec les certifications que le groupe a obtenues au fil des années pour protéger non seulement les maîtres qui travaillent au sein de l'entreprise mais aussi leur expérience et leur créativité, pour donner vie, de saison en saison, à une mode écologique et durable.