Ratti S p A : Les tissus de design

Sans partir forcément de la toile de Pénélope, tissée le jour et dénouée la nuit pour tromper les prétendants, les tissus d'ameublement sont, depuis des siècles, considérés comme synonymes de confort et de luxe, de beauté exclusive et de praticité dans la maison.

Contrairement à la mode, il s'agit là d'un monde fondé sur des certitudes, racontant, à chaque fois, de nouvelles histoires à travers des fibres naturelles comme le lin, le coton, la laine ou le velours.

Des tissus d'ameublement qui ne sont pas créés simplement pour meubler, mais également pour mettre en valeur la personnalité d'un espace, pour rendre une pièce précieuse, ne serait-ce qu'à travers un canapé ou un fauteuil.

Dans ce contexte, les tissus d'ameublement de la division Domus de Ratti représentent une collection cultivée, créée sans aucune autre inspiration concrète que la couleur elle-même, avec toutes ses variantes, même les plus subtiles et cachées, à travers lesquelles le tissu d'ameublement se présente sous la forme la plus raffinée et élégante.

Les tissus d'ameublement, en plus de retracer un parcours qui fait souvent référence au classicisme jusqu'à arriver à un minimalisme extrême, présentent un penchant technologique et écologique puisque rien n'est laissé au hasard : la performance est une composante fondamentale du choix commercial.

C'est pourquoi, dans la division Domus de Ratti, la recherche sur la matière textile se distingue par des résultats inhabituels qui donnent aux tissus d'ameublement des textures tridimensionnelles sans précédent, mettant en valeur le corps et la richesse de la chaîne et de la trame. Les tissus d'ameublement jacquard deviennent ainsi des toiles précieuses grâce aux fils et aux laminages métalliques qui, dans un jeu infini de renvois, créent une luminosité inattendue.

Les tissus d'ameublement de Ratti Domus privilégient les fibres naturelles telles que la soie, la laine et le coton dans des poids allant de l'ultra-léger à l'ultra-lourd. Dans la collection, toutefois, il n'y a pas seulement des tissus créés au métier mais également des tissus d'ameublement imprimés avec des nuances allant du mauve au rose en passant par le bleu, de manière à s'approcher du goût de tous et à ne pas entrer en conflit entre elles dans les pièces.

Dans cette perspective, l'esthétique des tissus d'ameublement est marquée par des moments et des suggestions en mesure d'exalter les proportions entre le dessin et la matière sur lequel chaque élément trouve sa forme, dans une union qui crée une harmonie entre la fonctionnalité d'utilisation et l'esthétique des bureaux de style. Il s'agit là d'une fusion entre les aspects techniques et créatifs d'où naît un nouvel équilibre parfait : la bonne recette du tissu de design et du succès.

Parmi les tissus d'ameublement, le velours de coton occupe certainement une position privilégiée. Ce tissu naît d'une sélection minutieuse du coton mercerisé le plus doux et le plus résistant pour obtenir un velours italien de haute qualité, confortable et résistant. En outre, c'est un tissu d'ameublement particulièrement polyvalent grâce à des finitions spéciales qui renforcent les traitements anti-goutte et anti-tache, en le rendant adapté à toutes les pièces de la maison. Enveloppant, doux et riche au toucher, le velours de la collection Ratti Domus a du caractère et de la personnalité non seulement d'un point de vue esthétique mais aussi du point de vue de ses performances.

La laine, la fameuse Toison d'or que Jason troqua contre le royaume d'Iolcos, est considérée encore aujourd'hui comme un tissu symbole de richesse non seulement dans le monde de la mode mais également dans celui de l'ameublement. La tradition veut en effet que la laine ait été utilisée pour rembourrer et recouvrir le coussin sur lequel les monarques étaient couronnés en Espagne dès 1429. Aujourd'hui encore, ce même tissu est utilisé pour le coussin et les vêtements de la Chambre des Lords lorsque la reine est présente. Aujourd'hui comme hier, la laine s'impose dans les collections de par sa fraîcheur simple et cette linéarité textile et graphique qui ne se démode jamais.

Parmi les tissus d'ameublement qui méritent d'être mentionnés, il y a certainement le lin et lebrocart pour le revêtement des canapés et des fauteuils ainsi que pour les rideaux. En parlant de ces tissus, il n'y a aucun risque de tomber dans le classique ni dans les gribouillages baroques car les couleurs et les graphismes proposés par Ratti Domus présentent des tons frais associés à des géométries et des dessins délicats dans leur simplicité.

Les tissus d'ameublement de la collection Ratti Domus sont conçus pour une maisoncontemporaine imprégnée d'une touche de culture et de personnalité, où le style s'allie à l'esthétique du goût dans une recherche constante d'authenticité et d'unicité.