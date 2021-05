Ratti S p A : R Domus - la division pour l'home décor

R Domus est la division qui s'occupe de l'univers de la décoration d'intérieur, proposant des tissus destinés au rembourrage, aux rideaux et aux accessoires pour la maison, spécialisée dans les fournitures pour le secteur hôtelier, grâce à une offre de tissus techniques conformes à la réglementation et satisfaisant les attentes les plus sophistiqués.

Les déclinaisons de la collection R Domus offrent une infinité de possibilités, fruit de la tradition du Groupe et d'un dialogue constant avec le monde du design, où l'expérimentation et l'interférence deviennent une intrigue importante pour chaque création dédiée aux éditeurs textiles, grossistes mondiaux et au monde du Contract .

R Domus a également su trouver un nouvel équilibre entre innovation et concrétisme également dans l'étude et la création des vitrines des clients, traduisant les idées en projets de montage à travers les tissus, les coussins et les éléments d'ameublement.

Tissus R Domus

C'est un fil secret qui unit les collections R Domus. Un fil qui relie l'émotion tactile du tissu à la logique du goût et des besoins de ses clients. Ce faisant, les nouveaux tissus sont présentés de manière complète pour répondre à tous les besoins avec une série de propositions à lire comme la confirmation de ce style et de cette recherche qui ont toujours caractérisé la division d'ameublement de Ratti. Les tissus R Domus satisfont les canons classiques du goût italien, tout en les adaptant à un style contemporain pour suivre le dynamisme croissant du monde du design et à son besoin profond d'être performant et, enfin et surtout, parfaitement beau.