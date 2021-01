Tissus pour costumes : lorsque la matière prend forme

Un charme discret est associé au nom Ratti, un rappel lié à l'hypnose des graphismes et des couleurs exprimés à travers des mètres sans fin de tissu. Un parcours sophistiqué composé de tissus pour costumes, réglé par une esthétique pure qui est à la base de chaque coupe et qui l'anime.

A travers ses collections de tissus pour costumes, Ratti a eu la capacité de vivre et de dépasser les règles de l'habillement en créant de nouvelles règles, sans rien négliger, ni les codes ni le patrimoine, en fondant plutôt la base d'une nouvelle façon de concevoir le monde des tissus.

La valeur des tissus pour costumes de Ratti est d'abord dans la pensée et l'attention à l'habillement. Chaque collection représente la synthèse parfaite de cette capacité à mélanger harmonieusement les couleurs et les motifs et, enfin et surtout, à faire apparaître cette recherche d'harmonie comme un exercice naturel, une attitude qui fait partie de son ADN.

Les tissus d'habillement des collections Ratti oscillent entre réminiscences et réappropriations dans le sens où ils savent saisir la transversalité des styles, échappant ainsi à ceux qui voudraient les refermer dans des limites bien précises. Chaque mètre de tissu dessine une carte personnelle de l'élégance de qui le choisit et le porte.

Que le tissu Ratti donne forme à un manteau, aux revers d'une veste ou à la silhouette d'un pantalon, ce qui compte c'est que chaque coupe s'adapte à l'usage, se modèle sur un costume ou une veste et un pantalon, pour mettre en valeur la personnalité de son porteur.

Pour arriver au vêtement fini, tout commence par le choix du tissu. Le travail de création d'une collection de tissus pour costumes naît d'abord de la recherche : une étude approfondie pour acquérir des connaissances et des stimuli qui, depuis La dolce vita de Fellini, ont fait du goût et de la mode italienne une référence dans l'élite des marques à travers le monde.

Chaque mètre de tissu est étudié et dessiné en imaginant le costume ou une veste et un pantalon pour un usage quotidien, que ce soit dans des tons classiques ou bien un imprimé élégant plus approprié pour l'après-midi ou le soir. C'est le tissu qui dicte le style du vêtement, c'est pourquoi le design de la collection est une partie essentielle de tout le travail créatif.

Pour Ratti, le tissage représente un véritable art : métiers à tisser, mouvements des machines et expérience artisanale pour tisser non seulement la chaîne et la trame mais aussi des idées et du talent le long de mètres infinis de tissu et arriver sur la table des tailleurs et des Maisons de couture, où chaque tissu va trouver son propre vêtement, selon la coupe et le style les plus appropriés.

C'est presque un rite, de la magie pure, le moment où le tissu Ratti est étalé et où la forme du vêtement y est tracée. C'est dans ce signe que l'on voit la main, que l'on reconnaît l'expérience du couturier, que l'on trace un style reconnaissable pour lequel certains détails du couturier déterminent son succès.

La confection et les tissus d'habillement Ratti marquent une union indissoluble de matières et de gestes, de lignes et de formes, consacrant définitivement l'osmose entre la mode et l'habillement. A partir de ce moment, les tissus d'habillement de Ratti suivront les variations saisonnières, toujours prêts à être coupés, de sorte que chaque veste ou pantalon qui naîtra ne sera jamais démodé, car leur travail et leur tissu sauront gagner le défi du temps.