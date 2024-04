Raute Oyj est une entreprise technologique basée en Finlande et active dans l'industrie des produits du bois. La société se spécialise dans la prestation de services aux entreprises qui fabriquent du placage, du contreplaqué et du bois de placage stratifié (LVL), lesquels sont utilisés principalement dans le secteur de la construction, la production de meubles, ainsi que dans les industries des véhicules de transport et de l'emballage. Ses activités sont divisées en deux domaines : les livraisons de projets et les services technologiques. Le secteur des livraisons de projets fournit des machines de production, telles que des moulins, des lignes de production, des machines individuelles et des équipements connexes. L'unité des services technologiques est responsable des services de maintenance et de pièces détachées, des modernisations d'équipements, du conseil, de la formation, ainsi que des machines remises en état. En outre, la société exploite des installations de production en Finlande, au Canada, dans la Fédération de Russie, au Chili, en Australie et à Singapour, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels