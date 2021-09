Raven Industries : lance la technologie agricole sans conducteur avec les tracteurs Case IH Magnum™ à l'occasion d'un grand salon agricole américain

La demande du marché pour OMNiDRIVE™ accélère l’engagement de Raven à démontrer l’intérêt des solutions autonomes pour les professionnels de l’agriculture

Raven Industries, Inc. (la Société ; NASDAQ : RAVN), leader de la technologie agricole sans conducteur (Driverless Ag Technology), a annoncé aujourd’hui qu’elle présenterait et démontrerait la suite de technologies OMNi de la Société au salon Farm Progress Show, l’un des plus grands salons agricoles publics aux États-Unis. Au salon, Raven présentera sa technologie de pointe dans la zone Autonomie de l’événement, où la société présentera pour la première fois la solution OMNiDRIVE™ sur les tracteurs Case IH Magnum™ et la solution OMNiPOWER™ telle qu’elle peut être utilisée dans le cadre de missions autonomes. Le public pourra découvrir les solutions OMNi du 31 août au 2 septembre 2021, de 8h00 à 17h00 tous les jours.

OMNiDRIVE™ by Raven is the first Driverless Ag Technology for grain cart harvest operations. (Photo: Business Wire)

La stratégie de mise sur le marché de Raven pour OMNiDRIVE et les engagements pris par les concessionnaires relatifs à la technologie dépassent les attentes. OMNiDRIVE a été lancée par Raven le 12 mai 2021, avec un lancement limité d’un an sur 75 systèmes de marché secondaire. Aujourd’hui, tous les systèmes ont fait l’objet d’un engagement de la part des concessionnaires fondateurs. Pendant tout le reste de l’été, la société va organiser des événements de démonstration de la technologie OMNiDRIVE, où les participants auront une vue directe de la façon dont OMNiDRIVE permet de contrôler un tracteur sans conducteur tirant une voiture à grain et lui envoyer des commandes pour qu’elle puisse se synchroniser avec une moissonneuse. Les personnes qui souhaiteraient essayer OMNiDRIVE et apprendre comment la technologie peut avoir un impact considérable sur leurs opérations agricoles peuvent s’inscrire sur ravenprecision.com/events.

Les démonstrations d’OMNiDRIVE de cet été sont organisées par les membres du Founders Club de la Société à travers les États-Unis. Raven a créé le Founders Club, un groupe de concessionnaires d’élite, pour améliorer l’expérience client des professionnels de l’agriculture à la recherche de nouvelles technologies agricoles sans conducteur lors de la première saison d’exploitation d’OMNi. Le Founders Club propose des formations intensives destinées aux concessionnaires et des démonstrations qui répondent aux besoins des professionnels de l’agriculture et les aident à réfléchir à une voie vers l’autonomie (Path to Autonomy©) et la réussite pour leurs opérations.

« Nous reconnaissons les défis auxquels nos agriculteurs sont confrontés quotidiennement », a déclaré Jim Lilleberg, directeur du département Precision Ag and Machine de Control Titan Machinery, Inc. « Les pénuries de main-d’œuvre, ainsi que la nécessité d’améliorer l’efficacité et l’évolutivité font partie des problèmes que la technologie OMNiDRIVE, désormais disponible pour les tracteurs Case IH Magnum, aide à résoudre. Nous sommes fiers d’être à la pointe de la technologie et d’être le partenaire de confiance qui aide à mettre cette technologie à la portée de nos agriculteurs. Nous pensons qu’il s’agit là de la prochaine révolution majeure pour l’agriculture et sommes ravis d’en faire partie ! »

OMNiDRIVE™ est la solution technologique du marché secondaire de Raven, qui transforme les tracteurs existants en machines sans conducteur. Cette technologie connecte, gère et exploite en toute sécurité les machines agricoles autonomes. Elle est compatible avec :

Case IH Magnum CVT (modèles 2014-2020) : M250 / 280 / 310 / 340 / 380 (disponibilité en octobre 2021)

New Holland CVT (modèles 2014-2020) : T8.320 / 350 / 380 / 410 / 435 (disponibilité en octobre 2021)

John Deere 8Rs Powershift et IVT (modèles de 2010 à aujourd’hui)

OMNiPOWER™ est une plateforme motrice automotrice facilement interchangeable avec différentes machines agricoles, permettant aux professionnels de l’agriculture de conjuguer de multiples opérations agricoles. OMNiPOWER est la première plateforme de Raven à démontrer visuellement l’avenir de l’agriculture, en plus de stimuler l’innovation dans l’industrie et d’accélérer l’adoption de solutions autonomes avancées.

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez attendre de la part de Raven au salon Farm Progress Show, visitez ravenprecision.com/events/farm-progress-show.

À propos de Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ : RAVN) propose des produits et des systèmes innovants à forte valeur, aptes à résoudre des défis importants du monde. Raven est un leader de l’agriculture de précision, des films de spécialité haute performance et des solutions aérospatiales et de défense ; le travail révolutionnaire de la société dans le domaine des systèmes autonomes ouvre de nouvelles possibilités dans des secteurs tels que l’agriculture, la défense nationale et la recherche scientifique. Depuis 1956, Raven conçoit, produit et fournit des solutions exceptionnelles auxquelles l’entreprise doit sa réputation en matière d’innovation, de qualité des produits et de service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ravenind.com/.

À propos de Raven Applied Technology

Depuis des décennies, Raven Applied Technology s’engage à maximiser l’efficacité opérationnelle grâce à sa technologie agricole innovante. La suite de produits autonomes de la société, Raven Autonomy™, est une extension de cet engagement. Des ordinateurs de terrain aux commandes de pulvérisateurs et de semoirs, en passant par les systèmes de guidage GPS, la technologie logistique et les solutions autonomes, Raven fournit des produits d’agriculture de précision, conçus pour permettre aux détaillants et aux producteurs agricoles de rester compétitifs et rentables dans l’avenir. Pour en savoir plus, consultez le site https://ravenprecision.com.

