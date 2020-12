Raven Industries : lance un nouvel outil de connectivité pour les opérations agricoles

La clé USB virtuelle VTD synchronise en toute transparence les données entre les consoles CRX et le bureau

Raven Industries, Inc. (la société ; NASDAQ : RAVN) a annoncé aujourd'hui le lancement de Virtual Thumb Drive™ (VTD™), le tout dernier outil dans la suite étendue de produits informatiques de terrain CRx™ de Raven Applied Technology. L'ajout puissant de VTD aux opérations agricoles est validé via la plateforme Slingshot Services and Logistics. Cette solution, qui peut être commandée dès aujourd'hui en Russie, en Europe et en Amérique latine, améliore la fiabilité du transfert de données en mode sans fil pour les opérations agricoles.

Cette nouvelle fonctionnalité logicielle connecte automatiquement le bureau aux consoles embarquées CRs de Raven : CR7 et CR12. Les consoles CRx sont des ordinateurs embarqués multi-fonctions qui peuvent être installées dans tous els tracteurs pour l'autoguidage ou encore le pilotage ISOBUS des outils. L'introduction de VTD permet d'échanger les données facilement entre les consoles, sans utiliser de clé USB physique : tours de champ, lignes de guidage, opérations, cartes de modulation, et plus encore.

« L'engagement de Raven à mettre des solutions agricoles sur le marché à l'échelle mondiale est attribué à notre mentalité de « service avant tout » », a déclaré Frank Dorenkamp, directeur commercial international chez Raven Applied Technology. « Nous avons constaté à travers le monde qu'une connectivité fiable du bureau au terrain est un défi constant. Notre équipe est à l'écoute des besoins des agriculteurs de Russie au Brésil, et nous sommes fiers de lancer VTD dans le cadre de notre plateforme Slingshot. Slingshot fait le pont entre le bureau et le terrain, augmentant ainsi la productivité, la confiance et la précision. »

La plateforme Slingshot Services and Logistics de Raven est la solution technologique de pointe qui connecte l'équipement agricole aux bureaux d'une opération pour assurer un travail efficace, aligné et précis. Une approche d'abonnement échelonné permet aux clients de recevoir une solution de connectivité unique adaptée à leurs besoins. Les services Slingshot offrent une gamme complète de performances et de contrôle pour une opération agricole. De pair avec VTD, la plateforme Slingshot donne aux opérations :

La capacité à utiliser les mêmes données (tour de champ, lignes de guidage) entre plusieurs machines en quelques clics et très rapidement.

Des données de temps de fonctionnement, d'inactivité et de transit des machines, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Une visibilité complète de la localisation de la machine et des travaux qui sont accomplis.

VTD est disponible dès maintenant en Russie, en Europe et en Amérique latine via une formule d'abonnement Slingshot Argent ou Or. Pour en savoir plus, consulter https://ravenprecision.com/vtd.

À propos de Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ : RAVN) fournit des produits et des systèmes à forte valeur innovants permettant de résoudre des défis importants à travers le monde. Raven est un leader de l’agriculture de précision, des films spécialisés haute performance et des solutions aérospatiales et de défense, et le travail révolutionnaire de la société dans le domaine des systèmes autonomes ouvre de nouvelles possibilités dans des secteurs, tels que l’agriculture, la défense nationale et la recherche scientifique.‎ Depuis 1956, Raven conçoit, produit et fournit des solutions exceptionnelles auxquelles l'entreprise doit sa réputation en matière d'innovation, de qualité de produit et de service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ravenind.com.

À propos de Raven Applied Technology

Depuis des décennies, Raven Applied Technology s'engage à maximiser l'efficacité opérationnelle grâce à sa technologie agricole innovante. La suite de produits autonomes de la société, Raven Autonomy™, est une extension de cet engagement. Des ordinateurs de terrain aux commandes de pulvérisateurs et de semoirs, en passant par les systèmes de guidage GPS, la technologie logistique et les solutions autonomes, Raven fournit des produits d'agriculture de précision conçus pour permettre aux détaillants et aux producteurs agricoles de rester compétitifs et rentables dans l'avenir. Pour en savoir plus, consulter https://ravenprecision.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201215005361/fr/