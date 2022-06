Burger King pris dans un écheveau juridique complexe, contrecarrant la sortie de la Russie

Mais maintenant, la chaîne de restauration rapide a un énorme problème en Russie. Elle n'a pas été en mesure de mettre fin à son partenariat ou de fermer ses quelque 800 établissements franchisés à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Burger King a cessé de soutenir ses établissements en Russie en mars. La société mère Restaurant Brands International Inc (RBI), qui a été formée en 2014 lorsque Burger King a fusionné avec Tim Hortons, a déclaré le 17 mars qu'elle essayait de vendre sa participation dans la coentreprise.

Cependant, les restaurants restent ouverts et prospèrent dans des endroits comme le centre de Moscou où les longues files d'attente sont devenues la norme. La demande a été stimulée par le rival McDonald's qui est actuellement fermé avant une réouverture sous une nouvelle marque plus tard ce mois-ci.

McDonald's a conclu un accord le mois dernier pour vendre ses activités en Russie à l'un de ses franchisés locaux, en conservant une option de rachat dans les 15 ans. La sortie de Burger King s'avère bien plus problématique.

Les sanctions actuelles des pays occidentaux à l'encontre de la Russie limitent fortement le pool d'acheteurs possibles, a déclaré une personne au fait de la question.

Reuters n'a pas pu déterminer le statut d'éventuelles négociations.

Une partie du problème, selon des avocats cette semaine, est la complexité de son accord de franchise maîtresse de type joint-venture, qui permet à Burger King de tirer profit des ventes de hamburgers Whopper sans risquer d'utiliser son propre capital.

Contrairement à son rival McDonald's Corp, qui est propriétaire de la grande majorité de ses établissements en Russie, la société mère de Burger King, basée à Toronto, ne possède aucun de ses propres restaurants en Russie.

"Il y a juste une atmosphère contractuelle et légale vraiment complexe en ce moment qui ne donne aucune bonne option aux franchisés et aux franchiseurs en Russie", a déclaré Liz Dillon, partenaire chez Lathrop GPM à Minneapolis.

Selon une lettre ouverte adressée aux employés le 17 mars par le président de RBI International, David Shear, RBI détient une participation de 15 % dans Burger King Russia Ltd, sa coentreprise en Russie.

Les autres partenaires sont la banque publique russe VTB, qui a été sanctionnée par les États-Unis et l'Union européenne, et la société de capital-investissement et de gestion d'actifs Investment Capital Ukraine (ICU), basée à Kiev, précise la lettre de Shear.

Et Alexander Kolobov, le maître franchisé de Burger King en Russie, possède 30 % de la coentreprise, a déclaré Kolobov à Reuters dans un courriel en mars.

RBI a reproché à Kolobov de refuser de fermer les restaurants, selon la lettre de Shear. Mais Kolobov a déclaré à l'époque à Reuters qu'il n'avait jamais eu le contrôle opérationnel total et qu'il n'avait pas le pouvoir de fermer des restaurants sans l'accord de tous les partenaires de la coentreprise.

Un porte-parole de Kolobov a déclaré par courriel qu'il refusait de commenter s'il était en pourparlers pour acheter la part de RBI dans la coentreprise. RBI a renvoyé Reuters à la lettre de Shear. VTB n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Un franchiseur "ne peut pas physiquement ou légalement empêcher un franchisé d'opérer s'il le souhaite" dans la situation actuelle, a déclaré Lee Plave, avocat spécialisé en franchise chez Plave Koch PLC en Virginie. "Les recours juridiques disponibles prennent du temps, et même si vous les poursuivez, vous finirez toujours dans un tribunal russe pour faire appliquer une ordonnance, ce qui est une perspective peu probable pour le moment."

Bien sûr, certains avocats ont déclaré à Reuters que forcer les franchisés à fermer leurs établissements est injuste pour les Russes ordinaires qui n'ont rien à voir avec la décision du gouvernement d'envahir l'Ukraine. "Les franchisés en Russie ne sont pas ceux qui font la guerre à l'Ukraine. Les clients qui vont dans ces magasins ne sont pas ceux qui font la guerre", a déclaré Beata Kraukus, avocate spécialisée dans les franchises chez Greensfelder à Chicago.

Quitter la Russie expose aussi potentiellement les entreprises à une nouvelle loi en cours d'élaboration qui permettrait au gouvernement de saisir les actifs locaux des entreprises occidentales qui se retirent - ce qui renforce la pression sur les entreprises pour qu'elles restent.

La société mère de Burger King et d'autres sociétés basées aux États-Unis seront bientôt soumises à une nouvelle règle de l'administration Biden - entrant en vigueur le 7 juin - qui limite leur capacité à fournir des "services de conseil en gestion" à quiconque en Russie.

Certains avocats pensent que la règle pourrait être interprétée comme couvrant des services que les marques fournissent normalement aux franchisés, notamment l'approvisionnement en produits, les techniques de gestion, le contrôle des stocks, la sélection des sites, les manuels d'exploitation et même le simple fait de prendre un appel pour demander conseil.

"Cela met beaucoup de pression sur ces entreprises", a déclaré Erik Wulff, un associé de DLA Piper à Washington, qui se spécialise dans le droit de la franchise pour les entreprises mondiales de produits de consommation, de vêtements et de chaussures.

"Ce qui va probablement se passer dans un certain nombre de ces situations, c'est que le partenaire américain sera racheté", a déclaré Wulff. "À ce moment-là, il s'agit d'une vente en difficulté".