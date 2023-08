Ravi Kumar Distilleries Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans la fabrication et la vente de liqueurs étrangères fabriquées en Inde (IMFL). Les marques de la société comprennent Capricorn, Jean Brothers, Black Berry, 2Barrels, Green Magic, Chevalier, Once More. L'unité de production de la société est située à Pondichéry. L'unité de fabrication est équipée d'infrastructures et de technologies qui comprennent des installations de mélange et d'embouteillage, et peut entreprendre la fabrication d'IMFL. Ses produits sont les suivants : Capricorn Super Brandy, Capricorn Super Vodka, Capricorn Super XXX Rum, Capricorn Super White Rum, Capricorn VSOP Brandy, 2 Barrels Napoleon Brandy, 2 Barrels Whisky, 2 Barrels XXX Rum, 3 Coins VSOP Brandy, Dupleix Fine Whisky, Mr. King Brandy, Kada Mark Brandy, Konarak Grape Brandy, Konarak Malt Whisky, Konarak XXX Rum, Chevalier Brandy, Chevalier Whisky, Chevalier XXX Rum, Green Magic Brandy, Black Grape Doctor No.1 Brandy, Oncempre Grape Brandy et Oncemore XXX Rum.

Secteur Distillateurs et caves à vin