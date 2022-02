Raymond James Financial, Inc. : Bon timing pour accompagner la tendance

Données financières USD EUR CA 2022 11 096 M - 12 535 M Résultat net 2022 1 591 M - 1 798 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 14,7x Rendement 2022 1,28% Capitalisation 22 775 M 22 775 M 25 729 M Capi. / CA 2022 2,05x Capi. / CA 2023 1,86x Nbr Employés 15 000 Flottant 80,4% Prochain événement sur RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 23/02/22 January 2022 Publication évolution de l'activité - Operating Results Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Cloture 109,71 $ Objectif de cours Moyen 130,00 $ Ecart / Objectif Moyen 18,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Paul C. Reilly Chairman & Chief Executive Officer Paul M. Shoukry Chief Financial Officer & Treasurer Vin Campagnoli Chief Information Officer Bella Loykhter Allaire Executive Vice President-Technology & Operations Thomas R. Tremaine Chief Operations Officer & Executive VP