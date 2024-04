Raymond James Financial, Inc. est spécialisé dans les prestations de services financiers. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartissent comme suit : - prestations de services d'investissement (76,9%) : courtage de valeurs mobilières, intermédiation boursière, interventions sur les marchés d'actions, de taux et de change, et de produits dérivés, prestations de négociation, etc. à destination des clients privés et institutionnels ; - banque de détail et banque d'affaires (15,7%) ; - gestion d'actifs (6,9%) : 196,4 MdsUSD d'actifs gérés à fin septembre 2023 ; - autres (0,5%). La répartition géographique des revenus est la suivante : Etats-Unis (91,3%), Canada (4,9%) et Europe (3,8%).

