Le bénéfice de l'entreprise indienne Raymond triple grâce à la forte demande de vêtements de bureau et de fête.

Les actions du fabricant de textiles et de vêtements de marque ont clôturé en hausse de 7,2 %, portant la hausse depuis le début de l'année à 88,9 %.

Le bénéfice net consolidé s'est établi à 1,59 milliard de roupies (19,18 millions de dollars) pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 532,6 millions de roupies un an plus tôt. Les recettes d'exploitation ont augmenté de près de 40 % pour atteindre 21,68 milliards de roupies.

Le segment des textiles de marque, le plus grand générateur de revenus de la société, a bénéficié d'un bond de la demande, les gens faisant leurs achats pour les fêtes et les mariages et les employés retournant lentement au bureau.

Les achats des consommateurs sont de retour dans les magasins de briques et de mortier et le réseau de magasins de détail de la société a connu une certaine vitalité avec une augmentation du nombre de visiteurs, a déclaré Raymond dans un communiqué.

(1 $ = 82,8910 roupies indiennes)