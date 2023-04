Rayonier Advanced Materials Inc. : Un soutien à mettre à profit 12/04/2023 | 08:41 achat En attente

Cours d'entrée : 5.8$ | Objectif : 8.3$ | Stop : 4.8$ | Potentiel : 43.1% La zone de support moyen terme des 5.39 USD devrait permettre au titre Rayonier Advanced Materials Inc. de renouer avec une dynamique haussière à court terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.3 $. Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.58 fois son chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.



Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.



La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.



La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.



Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.



Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.



Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RAYONIER ADVANCED MATERIALS.. -39.58% 378 ECOLAB INC. 13.45% 47 244 SIKA AG 4.06% 38 959 GIVAUDAN SA 8.97% 31 274 ALBEMARLE CORPORATION -6.99% 23 439 EMS-CHEMIE HOLDING AG 18.93% 19 119 SYMRISE AG 0.34% 15 592 HOSHINE SILICON INDUSTRY CO.. -1.98% 13 936 CRODA INTERNATIONAL PLC 0.48% 11 230 EVONIK INDUSTRIES AG 7.11% 9 492 NITTO DENKO CORPORATION 9.54% 9 215

Données financières USD EUR CA 2023 1 820 M - 1 667 M Résultat net 2023 -6,77 M - -6,20 M Dette nette 2023 687 M - 629 M PER 2023 -58,0x Rendement 2023 - Capitalisation 378 M 378 M 346 M VE / CA 2023 0,58x VE / CA 2024 0,60x Nbr Employés 2 500 Flottant 94,1% Prochain événement sur RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. 09/05/23 Q1 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 5,80 $ Objectif de cours Moyen 6,20 $ Ecart / Objectif Moyen 6,90% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs DeLyle W. Bloomquist President, Chief Executive Officer & Director Marcus J. Moeltner Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Lisa M. Palumbo Non-Executive Chairman Erin M. Byers Senior Vice President-Research & Development James L. Posze Chief Administrative Officer & SVP-Human Resources