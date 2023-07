RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. : BofA Securities est négatif

Rayonier Advanced Materials Inc. est spécialisée dans les matériaux cellulosiques. Elle compte trois segments. Le segment de la cellulose de haute pureté propose des produits cellulosiques de spécialité, qui sont des polymères naturels, utilisés comme matières premières pour fabriquer une gamme de produits orientés vers le consommateur, tels que les écrans à cristaux liquides, les plastiques résistants aux chocs, les épaississants pour les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les filtres à cigarettes, les fils de rayonne à haute ténacité pour les pneus et les tuyaux industriels, les boyaux alimentaires, les peintures et les laques. Le secteur du carton fabrique du carton à l'usine de Témiscaming, au Québec, Canada. Cette usine a une capacité de production annuelle d'environ 180 000 tonnes de carton. Le secteur de la pâte à haut rendement fabrique et commercialise de la pâte à haut rendement produite à l'usine de Témiscaming, au Québec, Canada. L'usine de Témiscaming a une capacité de production annuelle d'environ 290 000 tonnes de pâte à haut rendement, dont environ 65 000 tonnes sont utilisées en interne pour produire du carton.

Secteur Chimie de spécialité