Rayonier Advanced Materials : Matériaux Innovants Rayonier annonce la vente stratégique de ses entreprises de bois d'œuvre et de papier journal à GreenFirst Forest Products pour environ 214 millions de dollars

Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE : RYAM) (« RYAM »), chef de file mondial dans le domaine de la pâte de cellulose de grande pureté, et GreenFirst Forest Products Inc. (TSXV : GFP) (« GreenFirst »), société canadienne de bois d’œuvre, ont annoncé aujourd’hui que les parties avaient conclu une convention d’achat d’actifs exécutoire (la « convention ») aux termes de laquelle RYAM a convenu de vendre la totalité de ses installations de bois d’œuvre et de papier journal et les éléments d’actif connexes situés en Ontario et au Québec (les « actifs achetés ») à GreenFirst moyennant un prix d’achat prévu d’environ 214 millions de dollars US, y compris les stocks en main au moment de la clôture (le « prix d’achat »), qui est payable environ quant à 85% en espèces et quant à 15% en actions ordinaires du capital de GreenFirst. En outre, une note de crédit compensatoire de copeaux sera émise à RYAM par GreenFirst, d’un montant de 7,9 millions de dollars CA, qui peut être portée en compensation des montants dus à GreenFirst pour les achats de copeaux, également au cours des 5 prochaines années. Plus particulièrement, RYAM conservera la totalité de l’encaisse générée par les actifs achetés, plus tous les droits sur le bois d’œuvre de résineux, y compris les intérêts gagnés sur les droits, payés au Department of Commerce des États-Unis jusqu’à la date de clôture. RYAM estime que les droits s’élèveront à environ 110 millions de dollars au moment de la clôture.

Les actifs achetés :

comprennent six scieries situées à Chapleau, à Cochrane, à Hearst et à Kapuskasing en Ontario et à Béarn et à La Sarre au Québec ainsi qu’une usine de papier journal située à Kapuskasing, en Ontario ;

ont produit 604 millions de pieds-planche en 2020 d’une capacité nominale combinée de 755 millions de pieds-planche et sont capables de produire une vaste gamme de produits forestiers utilisés dans la construction résidentielle et commerciale, notamment du bois de construction de dimensions courantes, des copeaux de bois et des sous-produits ;

comprennent les scieries et les usines de papier journal ainsi que certains biens immeubles, machines, matériel, stocks, permis, licences et autres éléments d’actif connexes ;

excluent les comptes débiteurs et créditeurs.

RYAM et GreenFirst ont également conclu une entente d’approvisionnement en fibre résiduelle de 20 ans afin de répondre aux besoins continus d’approvisionnement en fibre de l’exploitation de carton couché à haut rendement et de cellulose de grande pureté de RYAM à Témiscaming, au Québec. La clôture de la convention, qui devrait avoir lieu au cours du second semestre de 2021, mais pas avant le 31 juillet, est assujettie aux conditions de clôture usuelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires, le transfert des licences et permis forestiers et l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

« Il s'agit d'une excellente occasion », a déclaré M. Paul Rivett, président du conseil d’administration entrant de GreenFirst Forest Products et président du conseil d'administration de NordStar Capital. « Cela représente un grand pas en avant dans le cadre de notre stratégie, annoncée précédemment, visant à faire en sorte que GreenFirst mette l’accent sur les investissements dans le secteur du bois d'œuvre, du papier journal et de la foresterie. Nous sommes impatients d'étendre notre empreinte manufacturière grâce à cet investissement et d’ouvrir un nouveau chapitre avec tous les employés des scieries et de l’exploitation forestière de Rayonier en Ontario et au Québec. »

« La vente des entreprises de bois d’œuvre et de papier journal nous permet de céder des actifs secondaires à une évaluation intéressante et de positionner Matériaux Innovants Rayonier afin d’investir davantage dans la croissance du bénéfice de ses éléments d’actif de base de cellulose de grande pureté et de son bioavenir, tout en réduisant la dette globale. Grâce à notre participation continue dans GreenFirst, nous prévoyons participer au potentiel d’appréciation tout en conservant la possibilité de monétiser en temps opportun », a déclaré M. Paul G. Boynton, président et chef de la direction de Matériaux Innovants Rayonier. « Je tiens à remercier personnellement l'équipe de gestion du bois d'œuvre et du papier journal et les employés pour leur travail dévoué envers Matériaux Innovants Rayonier. Nous leur souhaitons bonne chance pour ce nouveau chapitre qui commence avec GreenFirst. »

Valeurs mobilières BofA agit à titre de conseiller financier et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de Matériaux Innovants Rayonier. RBC Marchés des Capitaux agit à titre de conseiller financier, NordStar Capital agit à titre de conseiller transactionnel, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique et les Services-conseils transactionnels de KPMG ont prêté assistance dans le cadre du contrôle diligent de GreenFirst.

Les actionnaires de GreenFirst sont priés de consulter le communiqué de presse distinct de GreenFirst publié aujourd’hui, qui fournit de l’information opérationnelle et financière supplémentaire concernant l’opération.

À propos de Matériaux Innovants Rayonier

Matériaux Innovants Rayonier est un chef de file mondial des technologies à base de cellulose, notamment des spécialités de cellulose de grande pureté, un polymère naturel que l’on retrouve habituellement dans les filtres, les denrées alimentaires, les produits pharmaceutiques et d’autres applications industrielles. La société fabrique également des produits pour les marchés du bois d’oeuvre, du papier et de l’emballage. Grâce à ses activités de fabrication aux États-Unis, au Canada et en France, Matériaux Innovants Rayonier emploie environ 4 000 personnes et génère environ 1,7 milliard de dollars de produits d’exploitation. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rayonieram.com.

À propos de GreenFirst Forest Products

GreenFirst est une entreprise avant tout forestière axée sur la gestion durable des forêts sur le plan de l’environnement et la production de bois d’œuvre. Nous croyons que la plantation et la récolte durables des forêts, jumelées à l’avantage écologique à long terme du bois d’œuvre, procurent à GreenFirst des avantages cycliques et séculaires importants dans les produits de construction. GreenFirst vise à devenir un chef de file mondial dans le secteur du bois d’œuvre durable sur le plan environnemental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.gffp.ca.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction à l’égard de la croissance future, du rendement financier et des perspectives et occasions d’affaires de GreenFirst et de Matériaux Innovants Rayonier, y compris à l’égard de l’opération projetée, à la date du présent communiqué de presse. Par exemple, le présent communiqué comprend, entre autres, des énoncés prospectifs concernant les attentes de GreenFirst et de Matériaux Innovants Rayonier à l’égard des avantages prévus de l’opération; le rendement futur des entreprises sous-jacentes; l’incidence de l’opération sur GreenFirst et sur ses activités; la réception prévue des approbations réglementaires requises; et le moment prévu pour la clôture de l’opération. En règle générale, ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « prévoir », « croire », « planifier », « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « prévoir », « avoir l’intention de », « projeter » et d’expressions analogues. Toutefois, l’absence de ces termes ou expressions ou d’expressions analogues ne signifie pas qu’une déclaration n’est pas prospective.

Tous ces énoncés sont faits conformément aux dispositions « refuges » ou d’« exonération » de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable et aux dispositions « refuges » ou d’« exonération » de la législation en valeurs mobilières américaine applicable, y compris, notamment la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d’autres lois sur les valeurs mobilières fédérales. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de la direction à l’égard d’événements futurs et du rendement de l’exploitation et ne valent qu’en date du présent communiqué de presse. De plus, des énoncés prospectifs sont fournis dans le but de fournir de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction à l’égard de l’avenir. Les lecteurs sont avisés que le fait de se fier à cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à des risques et à des incertitudes inhérents. Il existe un risque important que les prédictions, prévisions, conclusions ou projections ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la direction ne soient pas exactes et que les résultats, le rendement ou les réalisations réels puissent différer sensiblement des prédictions, prévisions, conclusions ou projections exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Nous avertissons les lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse étant donné qu’un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, conditions, actions, mesures ou événements futurs réels diffèrent sensiblement des cibles, des perspectives, des attentes, des objectifs, des estimations ou des intentions exprimés dans les énoncés prospectifs.

Ces facteurs comprennent, notamment : la conjoncture économique mondiale en général, les conditions du marché et les conditions commerciales; les exigences et les mesures gouvernementales et réglementaires prises par les autorités gouvernementales; les relations avec les employés, les clients, les partenaires commerciaux et les concurrents; et le détournement du temps de la direction envers l'opération. Il existe également des risques inhérents à la nature de l’opération, notamment le défaut de remplir les conditions nécessaires à la réalisation de l’opération et le défaut d’obtenir les approbations, notamment réglementaires, requises (ou de le faire en temps opportun). Le calendrier prévu pour la réalisation de l’opération peut changer pour un certain nombre de raisons, notamment l’incapacité d’obtenir les approbations réglementaires ou autres nécessaires dans le délai prévu ou la nécessité de disposer de plus de temps pour remplir les conditions nécessaires à la réalisation de l’opération. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure à l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse concernant le moment de l’opération.

GreenFirst et Matériaux Innovants Rayonier mettent en garde que la liste qui précède n’est pas exhaustive, car d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur leurs résultats.

Lorsqu’ils se fient à des énoncés prospectifs pour prendre des décisions à l’égard de GreenFirst, de Matériaux Innovants Rayonier et de leurs titres, les investisseurs et autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs et les autres incertitudes qui précèdent et les événements éventuels. Ni GreenFirst ni Matériaux Innovants Rayonier n’ont l’intention, et rejettent quelque obligation, de mettre à jour des énoncés prospectifs, qu’ils soient écrits ou verbaux, qu’ils résultent de nouveaux renseignements ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Ni TSXV ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la TSXV) n’assument la responsabilité du caractère adéquat ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.

