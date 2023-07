RaySearch présentera les dernières innovations logicielles à l'AAPM à Houston, Texas, du 23 au 27 juillet. Les participants pourront réserver des démonstrations du système de planification de traitement RayStation®*, du système d'information oncologique RayCare® et du système d'analyse oncologique basé sur le cloud RayIntelligence® pendant le congrès. La dernière version de RayStation comprend entre autres la prise en charge de la planification automatique champ dans champ pour les photons, une méthode qui génère des distributions de dose homogènes et conformes en combinant quelques sous-champs, ainsi que l'optimisation ponctuelle des plans de brachy, et un chargement plus rapide des données.

Les participants pourront également découvrir les prochaines étapes de l'amélioration du flux de travail pour le suivi des doses et la replanification adaptative. Dans le cadre de la planification de la thérapie par particules, la prise en charge des arcs de protons et l'optimisation robuste basée sur le transfert d'énergie linéaire (LET) seront présentées. La dernière version de RayCare comprend, entre autres, des programmes de traitement améliorés, la prise en charge d'une plus grande migration des données ainsi que des mises à jour des fonctionnalités et de la convivialité du dossier du patient et de la gestion des tâches.

Les participants pourront également découvrir le nouvel espace de travail dédié à la gestion des traitements, qui répond à tous les besoins des utilisateurs en matière de gestion du calendrier de fractionnement des traitements, y compris l'attribution des plans, la gestion des paramètres de traitement et la gestion des approbations. Le dernier produit de l'entreprise, le système d'analyse oncologique RayIntelligence basé sur le cloud, avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de DICOM et de nouveaux tableaux de bord d'objectifs cliniques, sera également présenté au cours du congrès.