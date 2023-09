Les services du gouvernement américain seraient perturbés et des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux seraient mis en congé sans solde si le Congrès ne parvenait pas à financer l'exercice budgétaire commençant le 1er octobre. Les travailleurs jugés "essentiels" resteraient en poste, mais sans salaire.

De nombreuses agences gouvernementales n'ont pas mis à jour les plans de fermeture qu'elles avaient préparés par le passé. Voici un guide de ce qui resterait ouvert et de ce qui serait fermé :

MILITAIRE

Les 2 millions de militaires américains resteraient à leur poste, mais environ la moitié des 800 000 employés civils du Pentagone seraient mis au chômage technique.

Les contrats passés avant la fermeture se poursuivraient et le Pentagone pourrait passer de nouvelles commandes pour des fournitures ou des services nécessaires à la protection de la sécurité nationale. Les autres nouveaux contrats, y compris les renouvellements ou les extensions, ne seraient pas attribués. Les paiements aux entreprises de défense telles que Boeing, Lockheed Martin et RTX, anciennement Raytheon, pourraient être retardés.

L'administration nationale de la sécurité nucléaire du ministère de l'énergie continuerait à assurer la maintenance des armes nucléaires.

APPLICATION DE LA LOI

Selon le plan d'urgence 2021 du ministère de la justice, les agents du FBI, de la Drug Enforcement Administration (DEA) et d'autres organismes fédéraux chargés de l'application de la loi resteraient en poste et le personnel pénitentiaire continuerait à travailler.

Les poursuites pénales, y compris les deux affaires fédérales contre l'ancien président Donald Trump, se poursuivraient. La plupart des procédures civiles seraient reportées.

L'aide aux services de police locaux et d'autres subventions pourraient être retardées.

Les agents de la patrouille frontalière et de l'immigration continueraient à travailler, de même que les agents des douanes, selon le plan 2022 du ministère de la sécurité intérieure. Les services secrets et les garde-côtes poursuivraient également leurs activités.

La plupart des employés de la Federal Trade Commission chargés de la protection des consommateurs seraient mis en congé, de même que la moitié des employés chargés de la lutte contre les cartels.

TRIBUNAUX FÉDÉRAUX Les tribunaux fédéraux disposent de suffisamment d'argent pour rester ouverts au moins jusqu'au 13 octobre. Les activités pourraient être réduites après cette date. La Cour suprême restera également ouverte.

TRANSPORTS

Les agents de sécurité des aéroports et les contrôleurs aériens seraient tenus de travailler, selon les récents plans d'urgence, mais l'absentéisme pourrait être un problème. Certains aéroports ont dû suspendre leurs activités lors d'une fermeture en 2019, les contrôleurs aériens s'étant portés malades.

La formation des nouveaux contrôleurs aériens s'arrêterait, ce qui, selon le secrétaire aux transports Pete Buttigieg, pourrait aggraver la pénurie de travailleurs qualifiés.

Selon la Maison-Blanche, certains grands projets d'infrastructure pourraient être retardés en raison de l'interruption des examens environnementaux et de l'octroi de permis.

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Les ambassades et les consulats des États-Unis resteraient ouverts dans le cadre du plan de fermeture du département d'État pour 2022. Le traitement des passeports et des visas se poursuivra tant que les frais seront suffisants pour couvrir les opérations. Les voyages officiels non essentiels, les discours et autres événements seraient réduits.

Certains programmes d'aide à l'étranger pourraient également manquer d'argent.

PARCS NATIONAUX ET RESSOURCES NATURELLES

On ne sait pas exactement comment les parcs nationaux, les monuments nationaux et d'autres sites seraient affectés. Nombre d'entre eux sont restés ouverts pendant la fermeture de 2018-2019, mais les toilettes et les bureaux d'information ont été fermés et l'élimination des déchets a été interrompue. Ils avaient été fermés lors de la fermeture de 2013.

Les efforts de lutte contre les incendies se poursuivraient, selon le plan d'urgence 2020 du ministère de l'agriculture, mais les ventes de bois sur les terres forestières nationales seraient réduites et moins de permis de loisirs seraient délivrés.

SCIENCE

La recherche scientifique serait perturbée car des agences telles que les National Institutes of Health, la National Science Foundation et la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) licencieraient la plupart de leurs employés, selon des plans d'urgence récents.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) continuerait à soutenir la Station spatiale internationale et à suivre les satellites, mais 17 000 de ses 18 300 employés seraient mis au chômage technique.

Les prévisions météorologiques et la réglementation de la pêche seraient maintenues, de même que l'examen des brevets et des marques. Les tests de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux se poursuivront.

SANTÉ

Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) continueraient à surveiller les épidémies, mais d'autres activités de santé publique pourraient en pâtir, car plus de la moitié des employés de l'agence seraient mis au chômage technique.

Les instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) mettraient à pied la plupart de leur personnel et retarderaient les nouveaux essais cliniques pour les traitements médicaux.

Les services de santé destinés aux anciens combattants et aux Amérindiens seraient maintenus.

La plupart des inspections des sites de déchets dangereux, des installations de traitement de l'eau potable et des installations chimiques seraient interrompues.

Les inspections de sécurité alimentaire effectuées par la Food and Drug Administration (FDA) pourraient être retardées.

RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE

La Securities and Exchange Commission (SEC) mettrait au chômage technique environ 90 % de ses 4 600 employés et suspendrait la plupart de ses activités, ne laissant qu'un personnel réduit pour répondre aux situations d'urgence.

De même, la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) supprimerait presque tous ses employés et cesserait ses activités de surveillance, d'application et de réglementation, selon son plan 2021.

La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et l'Office of the Comptroller of the Currency continueraient à fonctionner normalement, étant donné qu'elles sont financées par les frais de l'industrie plutôt que par les crédits du Congrès.

DONNÉES ÉCONOMIQUES

Les rapports économiques importants du Bureau of Labor Statistics du département du travail seront suspendus, y compris le rapport mensuel sur le chômage, qui doit être publié le 6 octobre, et les rapports sur les prix qui doivent être publiés la semaine suivante. Les rapports du Bureau d'analyse économique du Département du commerce et du Bureau du recensement pourraient également être suspendus, y compris les ventes au détail et les mises en chantier.

SÉCURITÉ SOCIALE, ASSURANCE-MALADIE ET AUTRES PRESTATIONS

L'administration de la sécurité sociale continuera à verser des prestations de retraite et d'invalidité, et les paiements au titre des programmes de santé Medicare et Medicaid se poursuivront.

Les prestations des vétérans militaires seraient également maintenues, selon un plan d'urgence pour 2021.

L'aide alimentaire administrée par le programme d'assistance nutritionnelle supplémentaire pourrait être affectée, car les épiceries ne pourraient pas renouveler leurs licences.

PERCEPTION DE L'IMPÔT

L'Internal Revenue Service (IRS) fonctionnerait normalement et les 83 000 employés continueraient à être payés car le financement de l'agence n'expirerait pas.

RÉPONSE AUX CATASTROPHES

L'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) risquerait d'être à court de fonds pour les secours en cas de catastrophe et les projets de redressement à long terme.

ÉDUCATION

Les subventions Pell et les prêts aux étudiants continueraient d'être versés, mais pourraient être perturbés par la mise en congé de la plupart des employés du ministère de l'éducation, selon le plan 2021 de l'agence.

Une fermeture prolongée pourrait "réduire considérablement" l'aide aux écoles, aux universités et aux autres établissements d'enseignement, selon le ministère. Il pourrait également retarder l'octroi de fonds qui doivent être accordés plus tard dans l'année.

SOINS AUX ENFANTS

Selon la Maison-Blanche, 10 000 enfants issus de familles à faibles revenus n'auraient plus accès au programme préscolaire Head Start.

SOUTIEN AUX PETITES ENTREPRISES

La Small Business Administration ne pourra pas accorder de nouveaux prêts, mais les prêts accordés aux entreprises touchées par des catastrophes naturelles seront maintenus.

TRAVAIL

Selon la Maison Blanche, les inspections de sécurité sur le lieu de travail seraient limitées et les enquêtes sur les pratiques salariales déloyales seraient suspendues.

La capacité du National Labor Relations Board (NLRB) à arbitrer les conflits du travail serait réduite, car la quasi-totalité de ses 1 200 employés seraient licenciés, selon un plan datant de 2022.

MAISON BLANCHE

Lors du shutdown 2018-2019, la Maison-Blanche a licencié 1 100 des 1 800 employés du bureau exécutif du président. Certains bureaux, comme le Conseil national de sécurité, ont continué à fonctionner à plein régime, tandis que d'autres, comme le Bureau de la gestion et du budget (OMB), ont été fortement réduits.

Les licenciements à la Maison Blanche pourraient rendre plus difficile le respect de l'enquête sur la destitution du président Joe Biden, un démocrate, par les républicains de la Chambre des représentants.

LIVRAISON DU COURRIER

Le service postal américain (USPS) ne serait pas affecté car il ne dépend pas du Congrès pour son financement.