Homologation du moteur PW812D par la Federal Aviation Administration : une nouvelle étape franchie vers la mise en service du jet d'affaires Falcon 6X de Dassault

Longueuil, Québec, 2 décembre 2022 - Pratt & Whitney Canada, unité d'affaires de Pratt & Whitney, a annoncé aujourd'hui que son moteur PW812D - destiné à propulser le jet d'affaires Falcon 6X de Dassault - venait de recevoir l'homologation de la Federal Aviation Administration des États-Unis (FAA).

« La FAA est la troisième autorité aéronautique à donner son aval au PW812D, se réjouit Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. En effet, notre moteur avait déjà reçu l'homologation de Transports Canada et de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Si nous avons pu franchir cette nouvelle étape capitale avec succès, c'est grâce à l'étroite collaboration que nous avons instaurée avec Dassault dès le début de ce fabuleux programme. »

« Nous félicitons Pratt & Whitney Canada pour l'homologation de son moteur PW812D par la FAA, déclare Éric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. Le PW812D et le Falcon 6X forment un couple idéal, conçu pour repousser les limites en matière d'efficacité énergétique, de rendement et de confort. Cette nouvelle étape nous rapproche un peu plus de la mise en service tant attendue du Falcon 6X et prévue au milieu de 2023. »

Le moteur PW812D a affiché un rendement exceptionnel durant ses 6 100 heures d'essai, dont plus de 1150 en vol, et lors des 20 000 heures passées à tester sa section haute pression. En tout, la famille PW800 a fait l'objet de plus de 240 000 heures d'essais et d'expériences sur le terrain, dont plus de 42 000 en vol. La section haute pression du PW800 est identique à celle des moteurs GTF de Pratt & Whitney qui ont effectué plus de 15 millions d'heures de vol depuis leur lancement en 2016.

« Les enjeux en matière de responsabilité environnementale ont guidé la conception de chaque élément du PW800 et de chaque service qui s'y rattache », explique Edward Hoskin, vice-président, Ingénierie. La famille de moteurs PW800 est la plus moderne, la plus efficace et la plus écologique de sa catégorie. Elle offre des améliorations de plus de 10 % au chapitre de la consommation de carburant, des émissions et du bruit par rapport à la génération actuelle de moteurs. Elle peut en outre être alimentée par un mélange allant jusqu'à 50% de kérosène Jet A standard et de carburants d'aviation durables.

Le PW800 requiert 40 % moins d'entretien périodique (sans dépose) et 20 % moins d'inspections que les autres moteurs de même catégorie. De plus, les clients peuvent bénéficier d'un service personnalisé haut de gamme couvrant tous les besoins d'entretien et de soutien du moteur, et ce, partout dans le monde, à toute heure du jour et de la nuit.

Pratt & Whitney est fière d'être régulièrement récompensée pour l'efficacité de ses moteurs. Le PW800 s'est d'ailleurs vu décerner le prix 2019 de la catégorie « Propulsion - aviation d'affaires », dans le cadre des Annual Laureates Awards de l'Aviation Week Network.

À propos de Pratt & Whitney

